El piloto Juan Santiago Rostan, ya se alista para vivir su tercera experiencia en Arabia Saudita, sede por séptimo año consecutivo en el reino de la 48ª edición del Rally Dakar 2026. La emblemática competencia, se pondrá en marcha este sábado 3 y se extenderá hasta el 17 de enero El itinerario comenzará con el prólogo en Yanbu, donde este primer día del año el neuquino entrenó en las afueras de la ciudad, donde arrancará la prueba y concluirá en la misma región, tras un recorrido total de 7.994 kilómetros para los coches y 7.906 para las motocicletas. De estos, 4.480 kilómetros serán cronometrados para los coches y 4.748 para las motos, cifras que no se registraban desde hace años.

El piloto de 30 años competirá con una KTM 450 Rally asistida por el XRaids Experience, el mismo equipo con el que participó en los competencias anteriores y también en el reciente Rally de Marruecos, disputado en octubre.

El patagónico, logró la ubicación 36º en la General de 2024 y 30º en Rally2 en 2025, y aseveró apenas llegó al continente asiático que "voy en búsqueda de un avance de puestos. Este año hay muchas menos motos, desconozco el motivo, pero pasaron de 177 a 106. Estaría muy feliz de terminar entre los 20 primeros. Entrenamos y dejamos todo para lograr ese objetivo”.

"Estamos listos" aseguró en redes sociales Juan Santiago Rostan

En redes sociales, siempre tan activo, tanto el corredor como su equipo se puedo leer en las últimas horas "ESTAMOS LISTOS @dakarrally", publicación que acompañó con tres fotos.

La de este año 2026 se perfila como una de las ediciones más exigentes de la era moderna, con un recorrido que prescinde de dos de sus desafíos más emblemáticos, la etapa de 48 horas y el paso por el Empty Quarter. A pesar de estas ausencias, la organización ha diseñado un trazado que se destaca por su extensión récord de kilómetros cronometrados y la introducción de dos etapas maratón, lo que promete poner a prueba la resistencia y estrategia de los competidores.

Cabe recordar, que Rostan será uno de los 4 argentinos que competirá en la categoría motos del Dakar 2026 también opinó del recorrido que tendrá la 7ª edición seguida en Arabia Saudita. “Este año se sacaron varios días de arena, sólo van a ser 4 ó 5 días de arena al 100%, el resto será piedra. Va a ser una carrera muy distinta. Me acostumbré mucho a la arena, pero desde que en octubre nos enteramos cómo sería el recorrido, entrenamos en terrenos más pedregosos en Neuquén para ir asimilando más el manejo”, consideró. Durante parte del segundo semestre del 2025, se alistó en las zonas de Andacollo, Huinganco y Las Ovejas,