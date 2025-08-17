Operativo policial en Fernández Oro: hallaron en una toma, un auto robado en Plottier

Un allanamiento realizado en la Toma Santa Evita de Fernández Oro destapó una cueva de bienes robados y permitió recuperar un auto que había sido roabdo en Plottier. El procedimiento fue encabezado por la Comisaría 26°, aunque la clave estuvo en el trabajo de inteligencia previo de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro.

El operativo se desplegó en una vivienda ubicada entre las calles Puerto Argentino y Antártida Argentina. Allí, los efectivos identificaron a los ocupantes y avanzaron con la medida ordenada por la Justicia. Lo primero que llamó la atención fue un Chevrolet Astra gris con llantas deportivas, estacionado en el lugar. Al chequear el sistema policial, se confirmó que el vehículo tenía pedido de secuestro desde el 31 de julio, cuando fue denunciado como robado en Plottier.

El fiscal de turno, Gabriel Lamas, tomó intervención inmediata y abrió una causa por encubrimiento. Pero el hallazgo no terminó ahí. Dentro de la casa, los uniformados encontraron una lista larga de objetos de dudosa procedencia: un Iphone, un parlante portátil, un televisor, una notebook, un cuatriciclo y hasta una bomba de agua. Todos esos elementos quedaron secuestrados y serán cotejados con distintas denuncias de robos que se acumulan en la región.

El operativo, que se extendió hasta el mediodía, fue considerado un éxito. La coordinación entre la Brigada de Investigaciones y la Comisaría 26° permitió recuperar un vehículo robado en otra ciudad y sumar pruebas clave para esclarecer varias causas abiertas.