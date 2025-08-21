El Tribunal Oral Federal 6 ordenó la excarcelación de Gabriel Carrizo, quien fue uno de los tres imputados en el juicio por el intento de asesinato de la ex presidenta Cristina Kirchner. La medida se tomó luego de que ni la fiscalía ni la querella formularan acusación en su contra durante la etapa de alegatos finales.

Carrizo permaneció detenido en la cárcel de Marcos Paz durante casi tres años, tras ser arrestado en septiembre de 2022 por orden de la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Fue procesado como supuesto "partícipe secundario" en el ataque ocurrido el 1 de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel intentó disparar contra la entonces Vicepresidenta.

En la audiencia final del juicio, la fiscal Gabriela Baigún solicitó una condena de 19 años para Sabag Montiel, principal acusado y autor del disparo, y 14 años para Brenda Uliarte. Sin embargo, no encontró elementos suficientes para imputar a Carrizo, postura que fue compartida por la querella de la ex mandataria.

Carrizo con la inmediata soltura

Ante esta situación, el abogado defensor de Carrizo, Gastón Marano, solicitó al Tribunal Oral Federal 6 la "inmediata soltura" de su cliente desde la sede judicial, debido a la ausencia de cargos en su contra.

Los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari resolvieron conceder la excarcelación al finalizar la audiencia. Así, Carrizo recuperó la libertad tras permanecer privado de la misma durante casi tres años.

El proceso judicial continuará el próximo 10 de septiembre, cuando se reanude el debate para determinar las responsabilidades de Sabag Montiel y Uliarte, a quienes la fiscalía acusa por intento de homicidio triplemente agravado por violencia de género en modalidad de violencia política.