La Delegación Argentina afrontará los XXV Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 con ocho atletas distribuidos en esquí alpino, esquí de fondo y luge. Será la mayor presencia nacional desde Turín 2006 y un nuevo capítulo en el crecimiento del deporte invernal en el país. Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 se desarrollarán del 6 al 22 de febrero.

El Comité olímpico dio a conocer en las últimas horas, días y horarios de las diferentes competencias donde dirán presente los atletas argentinos. Todas las competencias de ski de fondo se desarrollarán en Val di Fiemme, sede histórica de la disciplina ubicada 830 metros sobre el nivel del mar. En dicha disciplina dirá presente la neuquina Nahiara Díaz.

Con 22 años, la atleta afrontará su segunda experiencia olímpica luego de haber sido la más joven de la delegación de Beijing 2022. Tendrá actividad tanto en pruebas individuales como por equipos, compitiendo en la clasificación individual de sprint, los 10 kilómetros en estilo libre y en el sprint por equipos femenino junto a Agustina Groetzner.

El lunes 9 de febrero a las 5:15 (hora argentina) se presentará en la clasificación de Esquí de fondo sprint. Posteriormente el jueves 12, será el turno en los 10 kilómetros libres desde las 9am. La tercera y última presentación será el lunes 16 a partir de las 5:45am, en la prueba de Sprint por equipo junto a Groetzner.

La neuquina de Caviahue, hizo su debut el 2022, donde quedó en el puesto 83° en la especialidad Sprint, y 96 en los 10 kilómetros clásicos.

En la presente edición participarán unos 3.500 atletas de 93 países, serán 16 las disciplinas: esquí alpino, biatlón, bobsleigh, esquí de fondo, curling, patinaje artístico, esquí acrobático (freestyle), hockey sobre hielo, luge (trineo), combinada nórdica, patinaje de velocidad, patinaje de velocidad en pista corta (short track), skeleton, salto de esquí, snowboard y esquí de montaña.

Cronograma de competencia nacional

Sábado 7 de febrero

07:30 - Tiziano Gravier: esquí alpino (descenso)

Domingo 8 de febrero

07:30 - Nicole Begué: esquí alpino (descenso)

08:30 - Franco Dal Farra y Mateo Sauma: esquí de fondo (20k Skiathlon)

Lunes 9 de febrero

13:00 - Verónica Ravenna: luge (individual, carrera 1)

14:35 - Verónica Ravenna: luge (individual, carrera 2)

Martes 10 de febrero

05:15 - Agustina Groetzner y Nahiara Díaz: esquí de fondo (clasificación sprint)

05:55 - Franco Dal Farra y Mateo Sauma: esquí de fondo (clasificación sprint)

06:30 - Nicole Begué: esquí alpino (combinada alpina, descenso)

10:00 - Francesca Baruzzi: esquí alpino (combinada alpina, slalom)

13:00 - Verónica Ravenna: luge (individual, carrera 3)

14:34 - Verónica Ravenna: luge (individual, carrera 4)

Miércoles 11 de febrero

07:30 - Tiziano Gravier: esquí alpino (Super G)

Jueves 12 de febrero

07:30 - Francesca Baruzzi y Nicole Begué: esquí alpino (Super G)

09:00 - Agustina Groetzner y Nahiara Díaz: esquí de fondo (10k libre)

Viernes 13 de febrero

07:45 - Franco Dal Farra y Mateo Sauma: esquí de fondo (10k libre)

Sábado 14 de febrero

06:00 - Tiziano Gravier: esquí alpino (slalom gigante)

Domingo 15 de febrero

06:00 - Francesca Baruzzi y Nicole Begué: esquí alpino (slalom gigante)

Lunes 16 de febrero

06:00 - Tiziano Gravier: esquí alpino (slalom)

Miércoles 18 de febrero

05:45 - Agustina Groetzner y Nahiara Díaz: esquí de fondo (sprint por equipos femenino)

06:00 - Francesca Baruzzi: esquí alpino (slalom)

06:15 - Franco Dal Farra y Mateo Sauma: esquí de fondo (sprint por equipos masculino)

Sábado 21 de febrero

07:00 - Franco Dal Farra: esquí de fondo (50k salida en masa)