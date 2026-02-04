Todo listo para el tercer Sunset del verano en la Bodega Malma, programado para este viernes, a partir de las 19. El evento combina música en vivo, coctelería de autor, gastronomía y vino, con el atardecer patagónico como escenario natural, consolidándose como uno de los encuentros más atractivos de la temporada en la región.

“El objetivo es que se convierta en un punto de encuentro, tanto en la provincia como en Capital Federal, ya sea en la Bodega Malma o en otras empresas. La idea es salir del tabú de que hay que conocer del vino; lo importante es si te gusta, hay que disfrutarlo”, expresó uno de los productores de Bodega Sunsets, Ignacio Solari, en la Segunda Mañana por AM550.

Por su parte, Elvio Fernández, otro de los organizadores, destacó que “la idea es aprovechar la vista que nos regalan los viñedos, sobre todo en esta fecha cercana a la cosecha. Hay toda una experiencia muy particular relacionada al vino y la gastronomía”.

Traslado y un streaming de Prima

El evento cuenta con un servicio de traslado con tres puntos de salida a partir de las 18 y regreso a la 1 de la mañana, además de estacionamiento libre. Entre las propuestas, los asistentes podrán disfrutar de tragos con vino, experiencias sensoriales vinculadas al vino, sectores de pizzas y empanadas, opciones gourmet, el Winetruck Malma con una amplia selección de vinos y coctelería, así como postres y café de especialidad. También se habilitó un punto de encuentro para quienes asistan solos o solas.

Desde diciembre hasta la fecha, la productora ya organizó ocho sunsets en diferentes bodegas, y este ciclo continúa consolidándose durante febrero. Además del encuentro presencial, se ofrecerá un streaming en vivo de Prima de 20 a 22 horas.

Entradas y modalidades

El evento es aptos para mayores de 18 años y las entradas se pueden adquirir en Tuentrada.com

Entrada General: $50.000 (preventa hasta 30/1) | $60.000 (venta anticipada). Incluye 2 copas de vino reserva, 2 botellas de agua Aqualic de 500 cc y copa de vidrio del Sunset.

Entrada VIP: $110.000 (preventa hasta 30/1) | $120.000 (venta anticipada). Incluye 3 copas de vino reserva, 2 botellas de agua Aqualic de 500 cc, tapeo en restaurante y copa de vidrio del Sunset.

Próximas fechas

El ciclo continuará con encuentros programados para: viernes 13 de febrero, viernes 6 y sábado 14 de marzo, y el cierre del ciclo está previsto para los viernes 10 y 17 de abril, siempre desde las 19 hasta la 1.

Los Sunsets de Malma se presentan como una experiencia integral, donde vino, música y gastronomía se combinan para disfrutar de un verano al aire libre entre viñedos y encuentros sociales, ofreciendo tanto a locales como visitantes un espacio de relax y disfrute único.