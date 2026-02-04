Murió un niño de seis años en un accidente en la Ruta 40, cerca de La Esperanza

Un niño de seis años falleció luego de permanecer internado varios días en terapia intensiva de un hospital, luego de un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional 40, cerca de La Esperanza, provincia de Santa Cruz.



El menor había sido trasladado hacia el centro médico el 1 de febrero y, más allá del esfuerzo de los profesionales de la salud, sufrió un paro cardiorrespiratorio que le causó la muerte durante esta madrugada.



El siniestro vial involucró un Chevrolet Prisma conducido por un familiar. Tras el fallecimiento, se realizaron los trámites judiciales y administrativos correspondientes, y el cuerpo del niño fue entregado a su madre.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar cómo se produjo el accidente que derivó en tragedia.

