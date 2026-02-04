Este jueves 5 de febrero comienza otra edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia en Neuquén. Además de ofrecer shows musicales de primer nivel se pueden hacer actividades en familia, para todos los gustos.

La grilla incluye shows nacionales, internacionales, locales, regionales, de la escena electrónica y para infancias. Pero también se ofrecen en todo el predio propuestas para realizar entre espectáculos, como sorteos, juegos, foodtrucks, emprendimientos, entre otros.

Uno de los atractivos principales de la Isla 132 es la grúa de Elevé, que nuevamente estará presente para hacer vivir un momento único. La experiencia inigualable consta de vuelos de alrededor de 15 minutos, las personas se suben a las sillas que se elevan hasta el cielo y luego bajan hasta tocar el río Limay, todo frente al paseo costero con vistas panorámicas.

Horarios y requisitos

Cabe recordar que la actividad es gratuita y los vuelos se harán de jueves a domingo, de 18 a 00, durante los días que dure la fiesta. Los tickets se entregan a partir de las 17, cuando el festival está por abrir sus puertas. Una vez retirado el ticket se puede seguir recorriendo el predio hasta que llegue el turno de subirse.

Además se destaca que la altura mínima para participar es de 1.10. La propuesta se suma a las demás actividades que pueden disfrutarse dentro del predio, además de los shows del Escenario Limay y Confluencia.

Los vuelos otorgan la posibilidad a todo el público de estar a metros de altura sobre el río y sentir lo que sienten los bailarines de Elevé, quienes realizan danza en altura en distintos eventos.