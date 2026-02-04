Neuquén ya palpita su semana más intensa. Desde este jueves 5 y hasta el domingo 8 de febrero, la Isla 132 será escenario de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia, el evento gratuito más convocante del país. Con una grilla diversa, una logística de gran escala y miles de personas esperadas por jornada, la ciudad se prepara para vivir cuatro noches a puro espectáculo junto al río.

La propuesta combina música, gastronomía, ferias, espacios familiares y un fuerte operativo de seguridad y salud. Para disfrutarla al máximo, estos son todos los datos que hay que tener en cuenta antes de llegar al predio.

Artistas y programación día por día

La edición 2026 presenta una grilla pensada para públicos diversos, que recorre la cumbia, el pop, el rock y la música urbana.

El jueves 5 abrirán Rombai y Migrantes, seguirá Luciano Pereyra y el cierre estará a cargo de Karina.

El viernes 6 será el turno de los sonidos urbanos y pop, con FMK, Lautygram, Tuli, Roze, Ángela Torres y Luck Ra.

El sábado 7 estará dedicado al rock nacional con La Beriso, Bersuit Vergarabat, Kapanga y No Te Va Gustar.

El domingo 8 cerrará con una noche urbana que tendrá a Dillom, La Joaqui, Tizishi, Femi y un final a toda energía con Trueno.

Cómo llegar al predio y por dónde ingresar

El acceso a la Isla 132 se realizará por dos ingresos principales: calle Río Negro y calle Linares. En ambos habrá controles policiales y cacheos de seguridad.

Quienes asistan al sector general o lleguen en transporte público deben ingresar por calle Río Negro. En tanto, quienes cuenten con entrada preferencial deberán hacerlo por calle Linares, donde se solicitará el código QR correspondiente.

Habrá cortes de tránsito y zonas peatonales en los alrededores, por lo que se recomienda estacionar en calles aledañas y llegar con tiempo. La avenida Olascoaga estará habilitada solo hasta Purmamarca, mientras que Río Negro tendrá circulación hasta Zapla.

Colectivos gratuitos y paradas de taxi

La Municipalidad dispondrá colectivos gratuitos desde el Parque Central hasta el predio durante los cuatro días del festival. Los servicios comenzarán a las 16 y el último regreso será a las 3 de la madrugada, con una frecuencia aproximada de 20 minutos.

A la ida, la parada será en Mitre y Corrientes; a la vuelta, en Comahue y Boerr.

Además, funcionarán paradas de taxi temporales en Olascoaga y Fava, Chocón y Río Negro, y Chocón y Linares, ubicadas estratégicamente cerca del predio.

Seguridad, salud y asistencia

El operativo de seguridad contará con presencia policial, controles en accesos y personal municipal en todo el predio. Está prohibido ingresar con bebidas alcohólicas, reposeras, conservadoras, sombrillas, elementos inflamables u objetos cortopunzantes.

En materia sanitaria, se instalará la Salita de Salud de la Confluencia, que funcionará desde las 17 con atención a demanda. Allí se brindará atención médica, vacunación, testeos rápidos de VIH y sífilis, control odontológico, toma de presión, control de glucemia y mamografías para mujeres mayores de 45 años sin obra social.

También se habilitaron puentes sanitarios sobre el Arroyo Durán para facilitar el ingreso y egreso de ambulancias y funcionar como vías de evacuación ante cualquier eventualidad.

Qué llevar, qué no y recomendaciones clave

Se recomienda asistir con ropa cómoda, gorra, protector solar, botellas reutilizables para agua y calzado adecuado para caminar. No está permitido ingresar con mascotas, ya que el volumen de la música y la multitud pueden generarles estrés y daños auditivos.

Habrá sectores de Infancias Protegidas donde se colocarán pulseras identificatorias a niños y niñas, además de espacios especialmente acondicionados para personas con discapacidad.

El predio contará con más de 80 puestos gastronómicos en el Confluencia de Sabores, más de 100 feriantes en Neuquén Emprende, escenarios secundarios, sector infantil, shows de FMX y un área dedicada a la música electrónica.

Mascotas: por qué no llevarlas a la Fiesta de la Confluencia

Desde la organización y el municipio volvieron a insistir en la recomendación de no asistir con mascotas al predio de la Isla 132. El alto volumen de la música, la pirotecnia sonora, las luces y la gran concentración de personas pueden generarles estrés severo, ansiedad y daños auditivos irreversibles.

Además, el movimiento constante de público aumenta el riesgo de que los animales se asusten, se suelten y se pierdan dentro del predio o en las zonas aledañas. “La mejor forma de cuidarlos es dejarlos en casa o en un lugar tranquilo y seguro mientras se disfruta del festival”, señalaron desde la organización, apelando a la responsabilidad de los asistentes.

Descuentos y beneficios para neuquinos

Los residentes de la provincia podrán acceder a beneficios del programa Viajá Neuquén 2026, que ofrece hasta el 50% de reintegro en servicios turísticos, con un tope de devolución de 500 mil pesos por persona. El trámite es digital y permite recuperar parte de los gastos en alojamiento, gastronomía, transporte y actividades.

Dónde estarán los escenarios de música electrónica

La Fiesta de la Confluencia 2026 contará con un espacio específico dedicado a la música electrónica, pensado para sumar una experiencia diferente dentro del predio. El Energy Arena, como fue denominado este sector, estará ubicado frente al río, en cercanías de la zona infantil y del edificio Vista, con una propuesta orientada a los sunsets y a los sets nocturnos.

Este escenario funcionará como punto de encuentro para el público amante de la electrónica, con DJs, ambientación especial y una programación que se desarrollará en paralelo a los shows del escenario principal. La ubicación permite un acceso fluido y una circulación más cómoda, integrando la propuesta electrónica al recorrido general del festival sin interferir con las áreas familiares.

Cobertura especial de Prima Multimedios

Durante las cuatro noches, Prima Multimedios desplegará un operativo multiplataforma con transmisión en vivo por Canal de Noticias 24/7, AM550, Radio Mitre Patagonia, mejorinformado.com y redes sociales. La cobertura incluirá shows, backstage, color, entrevistas y todo lo que ocurra dentro y fuera del escenario.

Neuquén ya está lista. La música, la gente y el río vuelven a encontrarse en una fiesta que trasciende generaciones. La Confluencia arranca y la ciudad entra, otra vez, en modo festival.