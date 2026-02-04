Como cada año, la Fiesta de la Confluencia 2026 contará con servicios para personas con movilidad reducida y también con un sector específico para ellos, con mayores comodidades y espacio.

Este año el sector accesible estará al lado del campo preferencial, a metros del Escenario Confluencia y al lado del Domuyo. Previamente, las personas que necesitaban ser llevadas hasta el predio en un transporte, podían solicitar el traslado puerta a puerta desde el domicilio hasta la Isla 132. Allí se especificaba día y horario elegido, totalmente gratuito.

Ese traslado, que ya completó sus cupos, se hará en los bus rosas y los mini buses accesibles.

Además de este servicio, quienes no lo hayan reservado y prefieran ir hasta el evento en transporte público o vehículo particular, pueden acercarse a los dos puntos donde pararán las traffics accesibles para acercarte al ingreso del festival.

Una vez cerca del predio, se deben dirigir a la calle:

Boerr y Comahue

Saturnino Torres y Linares

Desde ahí las traffics accesibles te llevarán hasta el sector destinado para personas con discapacidad.

Este sector del campo no se reservaba ni solicitaba previamente, sino que estará disponible los cuatro días de fiesta para quien necesite disfrutar del evento desde allí. El mismo estará elevado y contará con baños adecuados.

Todos los años el sector se convierte en un éxito de la fiesta, mostrando una gran aceptación del público y un disfrute en condiciones de igualdad para todo el público.