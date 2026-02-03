Prima Multimedios se prepara para realizar una amplia cobertura de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, que se desarrollará del 5 al 8 de febrero en el predio de la Isla 132, en la ciudad de Neuquén. Durante cuatro noches consecutivas, el grupo de medios estará presente con un despliegue técnico y periodístico pensado para llevar cada detalle del evento a través de todas sus plataformas.

La transmisión especial comenzará cada jornada desde las 20 y tendrá como base un stand multimedio instalado en el corazón del predio. Desde allí, los equipos trabajarán de manera coordinada para televisión, radio, portal digital y redes sociales.

Un operativo que integra todos los medios

La cobertura reunirá a Canal de Noticias 24/7, AM550, Radio Mitre Patagonia, el portal mejorinformado.com y el equipo digital del grupo. La propuesta apunta a una presencia constante tanto en el escenario principal como en los distintos sectores del predio.

Habrá móviles en vivo distribuidos en puntos estratégicos de la Isla 132, con salidas permanentes para mostrar el desarrollo de los shows, el movimiento del público y las actividades paralelas que forman parte de la fiesta.

El equipo estará integrado por periodistas, conductores, cronistas, camarógrafos, fotógrafos y community managers, en un trabajo conjunto que buscará reflejar la magnitud de uno de los encuentros culturales más importantes del país.

Programación en vivo cada noche

El programa central de la cobertura contará con la conducción de Huguex Cabrera, Cecilia Acevedo y Celina Barchesi, quienes estarán al frente de las transmisiones especiales desde el predio.

La propuesta incluirá información en tiempo real, entrevistas, imágenes exclusivas y recorridas por los distintos espacios de la fiesta, con una mirada que combine escenario, organización y participación del público.

También habrá presencia en la globa de prensa, donde se desarrollan conferencias y actividades con artistas y protagonistas del evento, lo que permitirá ampliar la cobertura más allá de los recitales.

Una fiesta que representa a la región

La Fiesta de la Confluencia se realiza en un punto emblemático de la ciudad, cerca del lugar donde se unen los ríos Limay y Neuquén. Ese entorno le da identidad a un evento que cada año convoca a miles de personas y se consolida como uno de los más importantes del calendario cultural argentino.

En este contexto, la cobertura de Prima Multimedios buscará acompañar el espíritu del encuentro, mostrando tanto los grandes espectáculos musicales como el movimiento que se genera en la ciudad durante esos días.

Cobertura pensada para todas las pantallas

El público podrá seguir la fiesta a través de la señal de Canal de Noticias 24/7, las transmisiones radiales de AM550 y Radio Mitre Patagonia, las actualizaciones permanentes en mejorinformado.com y los contenidos en redes sociales.

Con este operativo especial, Prima Multimedios refuerza su presencia en los grandes eventos de la región y propone una cobertura integral para que la Fiesta de la Confluencia se viva también desde cada casa, cada celular y cada pantalla.