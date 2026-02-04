A pesar de las lluvias del lunes, el fuego sigue incontrolable en Cholila

El presidente de la Federación de Bomberos de Chubut, Rubén Oliva, describió el estado actual del incendio que se traslada desde el Parque Nacional Los Alerces hacia la localidad de Cholila. Si bien se registró una leve mejora por la caída de agua el pasado lunes -que generó una disminución en las temperaturas-, Oliva aseguró que la cabeza del fuego sigue activa y que el riesgo persiste ante una nueva suba del calor.



El incendio forestal que afecta a la región cordillerana es motivo de máxima preocupación. Más allá de que hay focos contenidos, el frente principal que se desplazó desde el Parque Nacional Los Alerces hacia Cholila está incontrolable, condicionado por factores climáticos extremos y una sequía prolongada.



“Venimos de muchos días con altas temperaturas y viento fuerte, lo que reactiva focos subterráneos que parecían apagados”, explicó Oliva en diálogo con el medio ADNSur.



Oliva dijo que el siniestro natural en Puerto Patriada presenta una situación más favorable. “Está contenido en más del 85%”, señaló.



“Bajó la temperatura, disminuyó la reactivación de focos secundarios y eso permite trabajar mejor sobre los frentes del incendio, al menos antes del fin de semana, cuando podría volver el calor”, agregó el funcionario provincial.



“La pelea es contra la naturaleza misma: altas temperaturas, sequía extrema, falta de agua. El personal está exhausto, hay bomberos que llevan muchísimos días trabajando, y resulta desmotivador cuando el viento o el calor hacen retroceder lo que se avanzó”, afirmó Rubén Oliva.

