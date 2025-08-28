Deudas y enfermedad: una camioneta incendiada, un cuerpo calcinado y preguntas sin respuesta en Quila Quina

Un hallazgo estremecedor en la villa turística

La tranquilidad de Quila Quina se rompió con una densa columna de humo que alertó a los vecinos. En medio de un camino sinuoso y rodeado de bosque, una Fiat Fiorino ardía por completo. Cuando los bomberos lograron sofocar las llamas, la escena fue macabra: dentro de la camioneta había un cuerpo calcinado.

El vehículo estaba detenido en una banquina utilizada como mirador, un lugar de paso obligado para turistas y residentes de San Martín de los Andes.

El dato que cambió el rumbo de la investigación

En un primer momento, nadie sabía quién era la víctima. Ni siquiera se podía confirmar si se trataba de un hombre o de una mujer. No había señales de choque, ni rastros de otro vehículo en la zona. Todo indicaba que el incendio no fue producto de un accidente.

Con el correr de las horas, los investigadores dieron con la propietaria de la Fiorino. La mujer aseguró que había prestado la camioneta a su hermano, un hombre mayor de 50 años, oriundo de San Martín de los Andes.

El trasfondo: enfermedad, deudas y una tristeza profunda

Los datos que surgieron encendieron las alarmas. El hombre atravesaba un delicado cuadro oncológico, arrastraba problemas económicos y familiares, y su entorno lo había notado cada vez más apagado. Un combo explosivo que, para los investigadores, refuerza la hipótesis de un suicidio.

La autopsia será clave para confirmar identidad y causa de muerte, pero la primera reconstrucción policial apunta en esa dirección.

La sombra que crece: más casos, más dudas

La posibilidad de que se trate de una muerte autodeterminada vuelve a poner sobre la mesa un tema que crece en silencio: el aumento de los suicidios en la región. Cada caso deja a familias enteras devastadas y a comunidades enteras con preguntas sin respuesta.

El hallazgo en Quila Quina se suma a un registro que preocupa a especialistas y vecinos por igual. Nadie quiere hablar demasiado, pero la inquietud está instalada: ¿qué está pasando en Neuquén con las muertes que se multiplican en silencio?