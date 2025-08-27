Investigan la aparición de un cuerpo calcinado en un auto en Quila Quina

Este miércoles a la tarde, personal policial recibió un alerta por un incendio en el paraje Quila Quina. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un automóvil Fiat Fiorino blanco estaba envuelto en llamas. Con la colaboración de los Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, se logró sofocar el fuego y revisar el vehículo. Dentro del habitáculo se encontró el cuerpo de una persona totalmente calcinada. Debido al estado en que fue hallada, no fue posible establecer su identidad en el momento.

La Policía procedió a preservar la escena y dio intervención al Área Judicial correspondiente, bajo la órbita de la Comisaría N° 23.

Investigación en curso

Las autoridades iniciaron las pericias para determinar las circunstancias en que se produjo el incendio y esclarecer el trágico hecho.

Se aguarda la realización de estudios forenses que permitan identificar a la víctima y aportar datos a la causa.