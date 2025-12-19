La Pampa encendió las alarmas sanitarias ante la sospecha de que podría estar circulando cocaína adulterada en la provincia, a partir de los graves episodios que se investigan en Neuquén, donde dos personas murieron y una tercera permanece internada en terapia intensiva tras consumir esa sustancia.

El Ministerio de Salud pampeano emitió un comunicado preventivo, en el que advirtió que si bien hasta el momento no se confirmaron casos en la provincia, la cercanía geográfica con Neuquén y la gravedad de los hechos obligan a reforzar la vigilancia y las medidas de prevención.

En Neuquén, la investigación está en manos de la Fiscalía de Narcocriminalidad, que solicitó informes detallados al Ministerio de Salud provincial para avanzar en el esclarecimiento de las muertes de dos hombres de 23 y 53 años, y del caso de un joven de 29 años que sigue en estado crítico. El pedido incluye datos sobre los pacientes atendidos, los hospitales, los estudios realizados y los síntomas detectados, que no coinciden con los habituales del consumo de cocaína.

Estar pendientes de síntomas atípicos

Justamente, la aparición de síntomas atípicos y cuadros severos fue lo que llevó a los equipos médicos a sospechar que la droga podría estar mezclada con otras sustancias altamente peligrosas. En apenas cinco días, la situación derivó en una alerta sanitaria y en la activación de mecanismos de investigación a nivel provincial y nacional.

Desde el sistema de salud reiteraron la recomendación de evitar el consumo de sustancias de origen ilícito, ya que el riesgo para la salud y la vida es elevado. Además, pidieron que ante síntomas como pérdida de conciencia, dificultad para respirar, convulsiones, alteraciones cardíacas, excitación extrema o somnolencia, se concurra de inmediato a un hospital o centro de salud. En casos de urgencia, se debe llamar al 107.

La situación ya fue notificada al Sistema de Alertas Tempranas, lo que permite ampliar el monitoreo en otras provincias. Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades insisten en la prevención para evitar nuevos casos y posibles consecuencias fatales.