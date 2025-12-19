La escena ocurrió a plena luz del día, en el centro de San Martín de los Andes, y con una historia que parecía creíble. Un llamado telefónico, una supuesta funcionaria de Anses y la promesa de “proteger” ahorros en dólares fueron suficientes para que una mujer adulta mayor entregara 125 mil dólares. Días después, el caso tuvo un avance clave: el sospechoso fue detenido en Bahía Blanca tras intentar evadir un control policial.

La detención se concretó cuando el hombre, que se movilizaba en un Chevrolet Onix, intentó escapar de un control de rutina. La maniobra derivó en una persecución y posterior aprehensión por parte de la policía.

Este miércoles, el fiscal de San Martín de los Andes, Hernán Scordo, solicitó la requisa del vehículo en el que circulaba el sospechoso. Durante el procedimiento se secuestraron ropa, calzado y otros elementos que, según indicó el Ministerio Público Fiscal, permiten vincularlo con la estafa que se investiga.

“En el interior del auto se encontraron elementos que, en principio, lo relacionan con el hecho”, explicó Scordo, quien destacó el trabajo coordinado con otras jurisdicciones.

El fiscal del caso de San Martín de los Andes, Hernán Scordo.

Una estafa que cruzó provincias

La causa no se limita a Neuquén. De acuerdo con la fiscalía, el detenido también es investigado por hechos similares en Río Negro y La Pampa, lo que refuerza la hipótesis de una modalidad delictiva reiterada y organizada.

Por este motivo, el sospechoso quedará detenido a disposición de la fiscalía de Río Negro, desde donde se avanzará con su extradición y la posterior formulación de cargos en los próximos días por los distintos hechos, incluido el ocurrido en San Martín de los Andes.

El engaño: Anses, dólares y un falso empleado bancario

La estafa bajo investigación se cometió el 1 de diciembre. Ese día, la víctima recibió una llamada telefónica de una mujer que se presentó como funcionaria de Anses. Le aseguró que los dólares iban a salir de circulación y que un familiar suyo ya estaba al tanto de la situación.

La interlocutora le indicó que un supuesto empleado del banco pasaría por su domicilio para retirar el dinero y realizar el cambio correspondiente. Minutos después del mediodía, un hombre se presentó en la vivienda de la mujer y se llevó una caja metálica que contenía una bolsa con USD 125 mil.

Cámaras, identificación y captura

El avance de la causa fue posible gracias al trabajo de la brigada de Investigaciones de la Zona Sur de la Policía provincial, que logró reunir imágenes de cámaras de seguridad del centro de la ciudad. Ese material permitió identificar al hombre que retiró el dinero y emitir una alerta que derivó en su captura.

“A partir del análisis de las cámaras se pudo identificar a la persona que retiró el dinero y se dio aviso para lograr su detención”, señaló el fiscal Scordo.

La investigación continúa y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avancen las actuaciones en las distintas provincias. Mientras tanto, el caso vuelve a encender la alerta sobre el “cuento del tío”, una modalidad que sigue teniendo como principales víctimas a personas mayores.