Alarma en La Matanza por la desaparición de tres mujeres, dos tienen 20 y una menor de 15

La angustia crece con el paso de las horas en La Matanza, donde se busca sin descanso a tres jóvenes mujeres que salieron presuntamente a un encuentro y no regresaron a sus hogares. Brenda del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) no contestan llamadas ni mensajes, y sus teléfonos permanecen apagados.

El último avistamiento de las jóvenes se registró el pasado viernes 19 de septiembre, en la rotonda de la estación de servicio YPF, ubicada en la calle Monseñor Buffano y avenida Crovara, en Ciudad Evita. Desde ese lugar, familiares y amigos se congregaron con pancartas y carteles pidiendo por su aparición.

Según relataron las madres de las jóvenes, Brenda, madre de un bebé, había quedado en encontrarse con su prima Morena, y a esa reunión se sumó Lara, amiga de ambas. Más allá de las diversas versiones sobre lo ocurrido, el objetivo central es encontrarlas sanas y salvas.

El caso está a cargo del fiscal Gastón Duplaá, de la UFI Descentralizada Nº 2 de Laferrere, y se encuentra caratulado inicialmente como averiguación de paradero. Como es protocolo, los medios de comunicación locales se suman a la difusión del caso, con la esperanza de que las jóvenes regresen pronto con vida.