Terror en el Lago Pellegrini: dos hermanos armados atacaron a un joven en las parrillas

Lo que debía ser un fin de semana de relax en las parrillas del Lago Pellegrini terminó en un escándalo con amenazas, corridas y dos hermanos detenidos con un arma de fuego. Los jóvenes, uno de 19 y otro de 17 años, atacaron a un joven oriundo de Centenario y hasta escondieron un revólver en una riñonera cuando llegó la Policía.

Según testigos, los hermanos habían acampado en el sector de parrilas del lago y en medio de un ataque de violencia se fueron contra la víctima a golpes, mientras uno de ellos blandía un arma de fuego calibre 32 largo. La situación desató pánico entre los que ya preparaban el fuego para la cena del sábado a la noche.

La rápida llegada de efectivos del destacamento del Lago evitó que la pelea pasara a mayores. Los policías encontraron a los sospechosos nerviosos, desviando la mirada hacia una parrilla cercana. Fue allí donde hallaron la riñonera negra, semiabierta, con el revólver calibre 32 en su interior.

Con la escena asegurada, intervino el Gabinete de Criminalística y el fiscal de turno. El arma estaba descargada, pero su sola presencia ya había bastado para aterrorizar a los presentes.

El hermano menor, de 17 años, recuperó la libertad aunque quedó imputado por "abuso de armas y lesiones"”, con intervención de SENAF. En tanto, el mayor, de 19, fue trasladado a la Comisaría 7° y quedó a disposición de la Justicia por infracción a la Ley Provincial 5184.