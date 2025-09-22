Tenía un arma calibre 22 y lo demoraron en pleno centro neuquino

Durante la madrugada del lunes 22 de septiembre, personal de la División Operativa de la Dirección de Coordinación General demoró a un hombre que portaba un arma de manera ilegal en el centro de la ciudad de Neuquén.

El procedimiento se inició alrededor de las 6 de la mañana, cuando el área de Monitoreo detectó la presencia de un individuo que caminaba por la Avenida Olascoaga.

Interceptación y hallazgo del arma

El sujeto fue interceptado en la intersección con calle Perito Moreno. Durante el palpado preventivo, los efectivos constataron que llevaba entre sus prendas un objeto con características de arma de fuego.

De inmediato se dio aviso a las autoridades y se solicitó apoyo de otras unidades. En el lugar también intervino personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes.

Secuestro y traslado a Comisaría Segunda

Finalmente, se procedió al secuestro de un arma de fuego tipo pistola calibre 22 y a la demora del hombre, quien fue trasladado a la Comisaría Segunda de Neuquén, donde quedó a disposición de la Justicia.