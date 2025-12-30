La ola de calor extremo que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires tuvo un fuerte impacto en la salud de los vecinos. Más de 200 personas debieron ser asistidas por el SAME durante la jornada del lunes 29 de diciembre por síntomas compatibles con golpes de calor, y 41 pacientes necesitaron ser trasladados a hospitales porteños.

Según informaron fuentes del sistema de emergencias, al menos 219 personas recibieron atención médica a raíz de las altas temperaturas. Del total de los asistidos, 117 fueron mujeres y 94 hombres, mientras que en 8 casos no se pudo determinar la identidad. Además, 208 eran adultos y 11 menores de edad, lo que encendió la alerta sobre el impacto del calor en los grupos más vulnerables.

Los datos surgen del Sistema Integral de Seguridad Pública (SISeP) y reflejan una jornada marcada por temperaturas sofocantes, que generaron cuadros de deshidratación, mareos, descompensaciones y otros síntomas asociados al exceso de calor.

Desde los servicios de emergencia insistieron en la importancia de tomar medidas de prevención, especialmente durante los días con temperaturas extremas. Recomiendan hidratarse de manera constante, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, usar ropa liviana y clara, y permanecer en lugares frescos o con sombra. También aconsejan priorizar comidas livianas, hacer pausas si se realizan actividades al aire libre y evitar el ejercicio físico en los momentos de mayor intensidad térmica. Ante cualquier síntoma como dolor de cabeza, náuseas, debilidad o confusión, se recomienda buscar asistencia médica de inmediato.