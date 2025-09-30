Seis personas, cinco hombres y una mujer, fueron arrestadas este martes en Quilmes, en el sur del conurbano bonaerense, tras ser acusadas de abusar de un grupo de hermanos y de explotar a menores de edad.

El operativo, que involucró a múltiples fuerzas policiales, permitió el rescate de trece niños y adolescentes que se encontraban en condiciones de extrema vulnerabilidad. Los detenidos enfrentan cargos por Abuso Sexual Agravado, Corrupción de Menores Agravada y Promoción o Facilitación de la Prostitución de Menores.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Daniel Ichazo, de la UFI número 8, quien confirmó que los menores eran víctimas de explotación, aparentemente regentados por su propia madre a cambio de bienes materiales. Tras su rescate, los niños fueron puestos bajo el cuidado de un familiar y trasladados para realizar la Cámara Gesell, procedimiento habitual para identificar a los sospechosos.

La intervención policial se inició luego de una alerta del Servicio Local que alertó sobre las precarias condiciones de vida y la falta de asistencia escolar de los menores. Para garantizar la seguridad de los niños y garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales, participaron la Comisaría de la Mujer y la Familia, la Oficina de Ciberpedofilia y todos los Grupos Tácticos Operativos (GTO) de Quilmes.

Además, se secuestraron evidencias, incluyendo un sobre que fue remitido a la sede judicial, y se revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar para reforzar la investigación.

Seis detenidos por abuso y explotación infantil en Quilmes.

Este caso se suma a otros sucesos recientes en Quilmes relacionados con investigaciones complejas, como el hallazgo del auto vinculado a Sotacuro, donde fue vista Florencia Ibáñez, última detenida en otra causa, y la renuncia del abogado Miguel Ángel Pierri a la defensa de Morena Rial, quien fue nuevamente detenida tras la revocatoria de su excarcelación por incumplir medidas judiciales.

La prioridad institucional continúa siendo la protección y contención de los menores rescatados, quienes ya reciben la asistencia necesaria para superar la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban.