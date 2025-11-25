El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 26 de noviembre se esperan condiciones inestables en varias localidades de la provincia de Neuquén, con chaparrones, tormentas fuertes y variación marcada de temperatura. Las ráfagas podrían alcanzar entre 50 y 69 km/h según la zona, mientras que las máximas oscilarán entre 24 y 35 grados.

Neuquén Capital: calor, chaparrones y tormentas

Neuquén Capital presentará una jornada inestable desde la madrugada, con chaparrones y 26 grados, viento leve del oeste entre 7 y 12 km/h. Por la mañana continuará la precipitación con 24 grados y el viento rotará al sudoeste con intensidades de 23 a 31 km/h.

Hacia la tarde la temperatura trepará hasta los 35 grados y se esperan tormentas fuertes con ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar los 50 km/h. Durante la noche persistirá la actividad eléctrica, con 25 grados y viento del noroeste entre 23 y 31 km/h, manteniendo el riesgo de ráfagas.

Zapala: día inestable y cierre con lluvia

En Zapala el miércoles comenzará con cielo parcialmente nublado, temperaturas cercanas a los 25 grados y viento del sudoeste entre 13 y 22 km/h.

Durante la mañana se mantendrá el cielo cubierto con 22 grados y aumento del viento. Por la tarde la nubosidad será mayor con 30 grados y ráfagas del oeste que podrían alcanzar los 50 km/h. La noche cerrará con chaparrones y 21 grados.

San Martín de los Andes: ráfagas intensas hacia la noche

En San Martín de los Andes el SMN prevé una madrugada algo nublada con 14 grados y viento leve del sudoeste. Por la mañana el cielo estará parcialmente nublado con 19 grados.

La tarde será mayormente nublada, con 24 grados y viento del oeste entre 23 y 31 km/h. Hacia la noche se esperan ráfagas de hasta 69 km/h, con 15 grados y cielo cubierto.

Chos Malal: posible actividad eléctrica durante la tarde y noche

Chos Malal registrará chaparrones desde temprano, con 21 grados y viento del oeste entre 7 y 12 km/h. Por la mañana persistirá la inestabilidad con similares registros térmicos.

La tarde traerá tormentas fuertes con máximas de 31 grados y ráfagas que podrían llegar a 50 km/h. El mismo escenario se repetirá en la noche con 21 grados y viento sostenido del oeste.

