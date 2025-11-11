El compromiso y la atención de una docente fueron determinantes para poner fin a una situación de abuso que se extendió durante cuatro años. Gracias a su intervención, la Justicia condenó a ocho años de prisión efectiva a un hombre que atacó sexualmente a una niña menor de 13 años, integrante de su entorno familiar, cuando, fingiendo ayudar a los padres de la niña, la llevaba a Plaza Huincul, donde se aprovechaba de ella.

El caso salió a la luz cuando la víctima decidió contarle a su maestra lo que estaba viviendo. La docente, al escuchar el testimonio, dio aviso inmediato a las autoridades y activó los protocolos de protección infantil. Esa reacción fue clave para resguardar a la niña y dar inicio a la investigación judicial que terminó con una condena firme.

Condena efectiva

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hombre trasladaba a la niña con la excusa de comprarle cosas y, en ese contexto, cometía los abusos entre julio de 2022 y agosto de 2025.

En la audiencia de determinación de la pena, realizada en Cutral Co, el asistente letrado del Ministerio Público Fiscal, Federico Cuneo, pidió una condena de ocho años de prisión efectiva. La solicitud fue acompañada por la Defensoría de los Derechos de Niñez y Adolescencia y no recibió oposición de la defensa.

El tribunal colegiado integrado por los jueces Lisandro Borgonovo, Maximiliano Bagnat y Diego Chavarría Ruiz resolvió, por unanimidad, imponer la pena solicitada. Además, el condenado será incorporado al Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RiCoPeDIS).