Cayó un búnker narco en Plaza Huincul: clausuraron una casa de drogas y secuestraron municiones

La lucha contra el en la comarca petrolera sumó este jueves un nuevo capítulo. La División Antinarcóticos de Cutral Co, con apoyo de otras dependencias policiales, concretó dos allanamientos en Plaza Huincul que permitieron secuestrar estupefacientes, dinero en efectivo, municiones y elementos vinculados a la venta ilegal, además de clausurar una vivienda utilizada como “casa de drogas”.

El operativo se desarrolló en el barrio Otaño, en un domicilio que ya había sido allanado en abril de este año por causas similares. Según informó la Fiscalía Única de Cutral Co, a cargo del fiscal jefe Gastón Liotard, la investigación comenzó cuando efectivos detectaron que en el lugar se continuaba con la comercialización de estupefacientes.

Tras más de diez días de vigilancia y observación, los investigadores confirmaron la actividad ilícita y establecieron la conexión entre dos viviendas vinculadas a una pareja que actualmente cumple prisión preventiva por distintos delitos, entre ellos hechos relacionados al narcotráfico.

En uno de los domicilios funcionaba un punto exclusivo de venta de drogas, en el que se identificó a dos personas encargadas de sostener la operatoria ilegal. Durante los allanamientos, la policía secuestró drogas, dinero presuntamente proveniente de la comercialización, balanzas de precisión, una contadora de billetes, municiones de distintos calibres y otros elementos de interés para la causa.

Por disposición judicial, se procedió a la clausura preventiva de la vivienda bajo la figura legal de “casa de drogas”, en el marco de la Ley 3488 del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. Asimismo, dos personas mayores de edad quedaron imputadas penalmente con libertad supeditada por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

El procedimiento contó con la colaboración de la División Antinarcóticos Zapala, el Departamento Comando Radioeléctrico de Cutral Co, el Grupo Especial GEOP y efectivos de la Dirección Seguridad Interior de Cutral Co.