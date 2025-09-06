¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Subió a un micro en Neuquén y lo detuvieron por acosar a una pasajera

Un hombre intentó toquetear a una pasajera en un colectivo de la empresa CATA que viajaba a San Juan y obligó a la compañía a activar su protocolo de seguridad.

Por Nicolás Alvarez
Sabado, 06 de septiembre de 2025 a las 17:49
Foto: Catriel 25.

Una pasajera de un colectivo de la empresa CATA vivió una situación de acoso sexual mientras viajaba sola desde Neuquén con destino a San Juan. Según informaron fuentes oficiales, los hechos ocurrieron poco después de pasar Cinco Saltos.

El sujeto comenzó con insinuaciones verbales hacia la mujer y, posteriormente, intentó tocarla, algo que fue rechazado por la pasajera.

Intervención del personal y protocolo de seguridad

El personal de abordo aplicó el protocolo de seguridad de la empresa para este tipo de incidentes. Entre las medidas adoptadas:

  • Cambio de asiento del agresor.

  • Comunicación por radio con la central de la empresa y la Terminal de Catriel.

La unidad arribó a Catriel alrededor de las 21:30, donde esperaba un patrullero de la comisaría 9° que procedió a la detención del hombre.

Detalles del pasajero detenido

El individuo había subido al colectivo en la terminal de Neuquén y tenía como destino La Pampa. La intervención policial evitó que el sujeto continuara su viaje y garantizó la seguridad de la pasajera.

