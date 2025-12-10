La Policía de Río Negro y Bomberos Voluntarios desplegaron un operativo de búsqueda en la zona de Paso Córdoba, en Roca, para dar con el paradero de Enzo Leandro de Oro, el joven de 28 años que desapareció el domingo tras arrojarse al río. El hecho ocurrió en jurisdicción de la Comisaría 48 y mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad.

Según los primeros testimonios, Enzo se habría dirigido al río para darse un baño, pero desde el momento en que se lanzó al agua no volvió a salir a la superficie. Sus acompañantes alertaron a vecinos y autoridades, y se presume que podría haberse ahogado. El joven es oriundo de Mendoza y trabaja en un local comercial ubicado en la zona del puente de Paso Córdoba, por lo que su ausencia generó preocupación en la comunidad.

La denuncia de desaparición fue radicada por un allegado este martes, luego de que se difundiera en redes sociales el hallazgo de una mochila en la zona del río. El objeto fue entregado en el Destacamento 166 y reconocido como pertenencia de Enzo.

El joven mide 1,65 metros, tiene contextura delgada, cabello negro, barba y al momento de su desaparición vestía una malla azul y alpargatas negras. La Policía emitió el pedido de averiguación de paradero y solicita colaboración ciudadana.

El operativo de rastrillaje se mantiene activo en toda la franja del río correspondiente a Paso Córdoba, incluyendo el área del puente. Aunque aún no se confirmó oficialmente la presencia de buzos, se espera que se sumen equipos especializados en las próximas horas.

La Comisaría 48 de Roca pidió a la población que, ante cualquier información, se comunique con la unidad o al número de emergencias 911.

-