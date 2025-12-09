Río Negro cargó el primer contenedor de la zafra 2025/26 con carne de ovejas faenadas, bajo el método Halal. No se trata solo de números fríos: son 1.169 cajas de entre 22 y 30 kilos, que suman 28.000 kilos de carne trozada y congelada listos para cruzar fronteras y llegar a los mercados árabes, donde la demanda crece año tras año.

El embarque incluyó ovejas de refugo de la Región Sur y del norte de Chubut, faenadas en el frigorífico de Ingeniero Jacobacci bajo administración de la Cooperativa J.J. Gómez. La operación se concretó en articulación con la empresa exportadora PG Trading, que prevé realizar diez envíos durante esta temporada.

Un detalle clave es el método Halal, que en Río Negro se refiere a la certificación y faena de carne ovina bajo rito islámico para exportación a mercados árabes. El procedimiento implica un sacrificio ritual con corte rápido en el cuello (carótida y yugular), desangrado completo y la recitación del nombre de Alá, dejando la columna intacta para asegurar un correcto sangrado. Esta práctica, además de cumplir con exigencias religiosas, garantiza estándares de calidad que abren puertas en uno de los mercados más dinámicos del mundo.

El impacto también se mide en empleo: para concretar este primer envío se incorporaron siete nuevos trabajadores al equipo estable de quince personas. Más familias con ingresos asegurados, más actividad económica en Jacobacci y más orgullo de ser parte de un proceso que devuelve vida a una planta que supo atravesar momentos de incertidumbre.

La posibilidad de exportar ovejas de refugo —una categoría históricamente relegada del mercado interno— demuestra que cuando se trabaja en estándares y logística, la producción encuentra nuevos destinos y mejores precios. Cada contenedor que parte desde Jacobacci expresa ese cambio: más valor en origen, más oportunidades para productores y más empleo para la región.

El envío de hoy confirma que Río Negro avanza con una visión clara: transformar su capacidad productiva en desarrollo, diversificar su matriz, fortalecer cooperativas y abrir mercados que consoliden trabajo y arraigo en cada rincón de la provincia.