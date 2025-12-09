Club Plottier y Petrolero Argentino de Plaza Huincul jugarán este miércoles a las 21.30 el tercer y definitorio partido de la final de la zona Ascenso del PreFederal 2025 de básquet de categoría mayores varones, que tendrá por escenario al estadio El Histórico.

En el mismo escenario, el primer partido había sido victoria de los Celestes por 74 a 56 y el sábado en el segundo cruce en La Cueva fue victoria para los de la Comarca por 79 a 76.

La definición está 1 a 1 y todo se resolverá en Plottier, de una serie que esta prevista al mejor de tres encuentros. El título significará el ascenso a la máxima categoría y la participación de la Liga Federal 2026, donde el campeón acompañará a Pacífico e Independiente de Neuquén capital, Centro Español de Plottier, Deportivo Roca, Pérfora de Plaza Huincul y Atlético Regina a la venidera temporada, mientras que el subcampeón se las verá con el El Biguá y Del Progreso, por el octavo y último pasaje al torneo nacional.

Cabe recordar, que en el segundo partido de los play out del Torneo PreFederal 2025 de básquet de categoría mayores varones, El Biguá superó a Del Progreso por 72 a 57 en El Gigante de la calle Maipú en General Roca y se impuso por 2 a 0 la serie para evitar el descenso. El perdedor, que hace dos temporadas jugó Liga Argentina, militará el año venidero en el ascenso del Torneo Prefederal 2026.

Club Plottier y Petrolero Argentino definen el campeón del Ascenso del Torneo Prefederal 2025

Cabe recordar, Club Plottier llegará al último partido como invicto en su cancha, ya que terminaron la fase regular con marca de 11 partidos ganados y uno perdido, ahora el récord es de 12 a 2, y las dos derrotas ante Petrolero Argentino. Los de Plaza Huincul con un buen récord en la divisional, con 14 partidos jugados, de los cuales, ganó 11 y perdió los tres restantes, dos ante su rival en la final y de visitante.