El Consejo Provincial de Educación aprobó el Calendario Escolar 2026 en una sesión encabezada por la ministra Patricia Campos. El ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo en las escuelas de período común y el 18 de febrero en las instituciones con Receso Invernal Extendido (RIE). En ambos casos, las clases finalizarán el 18 de diciembre.

La resolución 5970/25 estableció que las escuelas de período común tendrán clases desde el 2 de marzo hasta el 13 de julio, fecha en que iniciará el receso invernal. En tanto, las escuelas con Receso Invernal Extendido (RIE) comenzarán el 18 de febrero y tendrán su receso a partir del 26 de junio. El cierre del ciclo lectivo para ambas modalidades será el 18 de diciembre de 2026.

El lema del calendario aprobado es “Cartografiar la Educación para el Futuro: articulación e innovación educativa para la transformación rionegrina”, que busca orientar las políticas educativas hacia la inclusión y la innovación pedagógica.

La ministra Patricia Campos expresó su satisfacción por la aprobación del calendario y destacó que “el Ministerio de Educación tiene la posibilidad de alojar a cada estudiante, docente, directivo y supervisor, definiendo trayectorias que nos encaminen hacia la transformación rionegrina con articulación e innovación”.

La ministra Patricia Campos encabezó la reunión del Consejo de Educación

Campos subrayó además el trabajo realizado en los últimos dos años en torno a la articulación, la alfabetización y la evaluación, y valoró que durante 2025 se garantizó la apertura de escuelas y el cumplimiento de los días de clase previstos.

Con la definición temprana del calendario, el Gobierno provincial busca dar previsibilidad a las comunidades educativas y asegurar la organización de las actividades pedagógicas y administrativas en todo el territorio rionegrino.