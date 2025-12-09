¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 10 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
De vacaciones soñadas a conflicto barrial

Motorhomes bajo la lupa: San Antonio Oeste avanza con una ordenanza para frenar el descontrol en la costa

El Concejo Deliberante busca regular el ingreso y permanencia de casas rodantes y vehículos habitables en playas y paseos costeros. Vecinos reclaman desde hace años medidas para evitar que los rodantes ocupen espacios públicos sin control.

Por Fabian Rossi
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 07:58
PUBLICIDAD
El Concejo Deliberante busca ordenar el ingreso y permanencia con un canon diferenciado y espacios autorizados.

La postal turística que enamora a miles cada verano tiene un costado menos romántico: motorhomes estacionados durante días en parrillas, arenas y paseos costeros, transformando el espacio público en un camping improvisado. Lo que para algunos es libertad de viaje, para los residentes se convirtió en un problema de convivencia, higiene y seguridad.

Por eso, el Concejo Deliberante de San Antonio Oeste decidió avanzar con una ordenanza que regule el ingreso y permanencia de estos vehículos en la costa. El proyecto, impulsado por la concejal Karina Avaca, establece un régimen específico para motorhomes y rodantes habitables, faculta al Ejecutivo a definir lugares autorizados y crea un canon diferenciado según localidad: Las Grutas, San Antonio Este y San Antonio Oeste.

La iniciativa no surge de la nada. Desde hace años, vecinos de la zona vienen reclamando que el arroyo de turistas rodantes se convierta en un cauce ordenado. La falta de control generó tensiones y quejas por ocupación indebida de espacios, basura acumulada y riesgos ambientales. Ahora, la ordenanza promete poner límites claros y transformar el caos en convivencia.

El trasfondo es evidente: la costa rionegrina necesita reglas para sostener su atractivo turístico sin que la libertad de unos se convierta en la incomodidad de otros.

Contenido de la ordenanza:

  1. Establece un régimen para ingreso, permanencia y actividades de motorhomes y rodantes habitables.
  2. Faculta al Ejecutivo municipal a definir y señalizar lugares autorizados de estacionamiento.
  3. Crea un canon por uso del espacio público, con valores diferenciados según localidad (Las Grutas, San Antonio Este y San Antonio Oeste).
  4. Adapta la regulación a la realidad económica y estacional de cada zona
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD