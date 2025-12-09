La directora de Consumos Problemáticos de la Municipalidad de Neuquén, Aldana Rey, informó que se registra un aumento de situaciones vinculadas al consumo problemático, especialmente en contextos festivos y en la temporada de verano. Lo dijo en una entrevista con el programa Noticiero Central de AM550 La Primera.

Rey explicó que durante todo el año los equipos municipales realizan talleres psicoeducativos en escuelas, con enfoque en prevención, riesgos del alcohol y uso responsable de la tecnología en los más chicos. También se abordan las consecuencias del alcohol al volante, la ordenanza municipal de alcohol cero, los controles vigentes y los trámites que implica una infracción.

Conciencia en adolescentes y brechas generacionales

La funcionaria destacó que las y los adolescentes muestran mayor conciencia preventiva que muchos adultos.

“Nos dicen que no se suben a un auto si el conductor tomó, que designan a un amigo que no bebe o que usan taxi o colectivo”, señaló.

En contraste, observó que en adultos persiste la idea de que “no va a pasar nada”, pese a los siniestros viales asociados al alcohol que se registran cada semana.

Puntos de control y actividades en los ríos

Para las noches del 20 y 27 de diciembre, y para las salidas del 24 y 30, la Municipalidad instalará puntos de prevención en las costas del río.

Habrá juegos, stands informativos y propuestas para niños, además de charlas dirigidas a adultos sobre la importancia del conductor designado.

Salud mental: impacto en el consumo

Rey subrayó que los efectos de las sustancias psicoactivas dependen del estado de salud mental de cada persona.

“Los consumos no afectan igual a todos. Por eso es clave cuidar la salud emocional”, afirmó.

Nuevo recursero digital: acceso rápido a ayuda

La Municipalidad lanzará en los próximos días un recursero digital, con acceso mediante código QR, que reunirá teléfonos, dispositivos municipales, líneas de emergencia y servicios privados vinculados a salud mental y consumos problemáticos.

La herramienta estará disponible en la web del municipio, del Gobierno provincial, del Poder Judicial y otras instituciones.

Rey indicó que, en muchos casos, familiares y amigos son quienes primero buscan ayuda. Luego, los equipos establecen el contacto con la persona afectada para iniciar el acompañamiento si así lo desea.

Verano, sociabilidad y mayor visibilidad

La directora explicó que en verano no necesariamente aumentan los consumos, pero sí la visibilidad debido a la vida social en espacios abiertos como los ríos.

Recordó que la Municipalidad trabaja durante todo el año en prevención, también en colonias de vacaciones y talleres de grooming y ciberbullying, enmarcados en el uso problemático de pantallas.

Impacto medido en escuelas: resultados positivos

Tras seis años de trabajo continuo, los talleres muestran resultados favorables. Escuelas visitadas desde segundo o tercer año recibieron nuevamente al equipo municipal cuando sus estudiantes llegaron a quinto “Allí nos cuentan que toman agua al salir, que evitan el alcohol o que no se suben a vehículos si alguien tomó”, comentó Rey.

El objetivo, dijo, es que los jóvenes puedan cuidarse incluso cuando el consumo de alcohol está socialmente normalizado.

La entrevista completa: