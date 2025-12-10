Este martes, la Policía de Neuquén llevó a cabo cinco allanamientos en diferentes barrios de Centenario, en el marco de una investigación sobre frecuentes enfrentamientos armados y amenazas entre dos familias vinculadas al narcotráfico.

Según informó el Comisario Inspector Marcos Mazzone, Coordinador y Director de Seguridad, en diálogo con La Mañana es de la Primera por AM550, los operativos responden a "un enfrentamiento entre dos familias”.

La investigación comenzó debido a las amenazas recurrentes y los enfrentamientos con armas de fuego entre estas bandas. Los allanamientos, que fueron realizados con la colaboración de diversas fuerzas de seguridad, incluyeron operativos en el Barrio Vista Hermosa, donde se demoraron a dos personas y se secuestraron armas, teléfonos celulares y 2,83 gramos de cannabis.

En el Barrio Procrear, la diligencia no arrojó resultados positivos, mientras que en la Calle José Martí, un joven fue demorado y se incautó un teléfono celular. En la calle Honduras, se detuvieron a tres personas y se encontraron 50 cartuchos calibre 9 mm.

Previo a este operativo, la Policía interceptó una camioneta que se retiraba a gran velocidad del lugar, hallando en su interior una carabina calibre .22 y una pistola 9 mm con numeración limada.

Por último, el Comisario Mazzone expresó que, por los avances en la investigación, deben mantener la reserva sobre las identidades de los involucrados. “Por investigación de la fiscalía tengo la reserva de decir quienes son. Lo diría encantado, pero muchas veces nos solicitan que no lo digamos”, concluyó el comisario.

De los allanamientos participó personal de Comisaría 52 junto a la colaboración de la UESPO, División Metropolitana, Oficina de Investigaciones Zona Periferia II, Comisarías 1, 3, 5 y 49 y división Tránsito Villa Obrera.

Mazzone expresó que en lo que va del año, la Policía realizó en Centenario más de 160 allanamientos, logrando incautar más de 50 armas de fuego y casi 10 kilos de cannabis, además de 3 kilos de cocaína. El comisario destacó que, además de las armas de fabricación casera, se secuestraron otras de tipo industrial. “Tenemos muchas armas que son de fabricación casera en la mayoría de los casos, pero también tenemos de las otras”, detalló el comisario.

En tanto, el comisario destacó que las denuncias anónimas juegan un papel fundamental en el avance de estas investigaciones, sobre todo aquellas realizadas a través de códigos QR, los cuales ayudan a la policía a identificar a los involucrados de manera más efectiva. “Las denuncias con QR que son anónimas nos ayudan un mucho”, afirmó.