Búsqueda de Jesica: se desvanecen las posibilidades de encontrarla con vida

La esperanza de encontrar con vida a Jésica Antelo Terraza, la niña de 10 años arrastrada por las aguas del Limay se desvanece con cada hora que pasa. La pequeña, que intentó salvar a su hermano al lanzarse al río, desapareció a el martes por la tarde en la zona del puente interprovincial de Las Perlas, y desde entonces, las autoridades de Río Negro y Neuquén no dejaron de trabajar en su búsqueda, a pesar de que por el tiempo transcurrido, ya no existen posibilidades certeras de hallarla a salvo y se espera que el cuerpo salga a flote.

La desesperada búsqueda de Jesica arrancó a las 19.30 del martes, cuando su hermano Miguel subió llorando al puente Lembeye para pedir ayuda. Instantes antes, su hermanita se tiró al río con la intención de ayudarlo a salir, sin embargo fue ella la que fue arrastrada por la corriente del Limay. Desde ese momento, los rastrillajes fueron permanente. De noche, las reglamentaciones no permiten trabajar en el agua, pero se hicieron tareas por tierra desde ambas márgenes con resultados negativos.

Las posibilidades reales de encontrarla con vida se desvanecen. El personal que realiza el operativo, reconoce que "buscamos un cuerpo", con todas las complicaciones que genera la magnitud del Limay, la frondosa vegetación y la variación de corriente que hay en la zona del puente interprovincial. Además, metros más adelante, el río se divide en tres brazos, lo que genera un problema extra a la búsqueda.

Durante los dos días de búsqueda, no surgió ni un solo dato que haga pensar a los investigadores que la niña pueda haber salido del río por sus propios medios y se encuentre perdida en la costa. Los rastrillajes por tierra se hicieron a pie, a caballo, en moto, bicicleta y con perros adiestrados, pero no surgió ningún dato que mantenga latente esa esperanza. Por eso es que los encargados del operativo no difundieron ninguna foto de la niña, porque "buscamos un cuerpo".

Además de los rastrillajes en el río, también buscan a Jesica en la costa, entre los cañadones de Las Perlas

A un costado del puente, un gazebo rojo marca el punto cero de la búsqueda. Desde allí salen y regresan las distintas embarcaciones, que dejan asentado cuál será el lugar que rastrillarán y os resultados. El personal que va sobre los botes de goma, tiran sogas con ganchos al agua, con el objetivo de mover la vegetación del fondo y así poder liberar el cuerpo en caso de que se haya quedado enganchado en alguna rama.

¿Cuánto puede tardar en salir a flote el cuerpo de Jesica?

Si bien no existe una fórmula exacta, teniendo en cuenta de múltiples variantes que pueden acelerar o demorar el proceso de descomposición que permite que el cuerpo pueda salir a flote. Según los cálculos de especialistas en rescate acuático, normalmente puede ocurrir a partir de las 76 horas como mínimo, aunque también se puede retardar hasta 10 días. La ola de calor que se vive en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén hace una semana, con temperaturas cercanas a los 40 grados, puede influir de manera positiva, sin embargo las aguas frías del Limay no favorecen.

Las embarcaciones recorren el río y el personal con sogas con ganchos mueven la vegetación del fondo

El proceso se produce porque el cuerpo comienza a liberar gases como metano, amoníaco, hidrógeno y dióxido de carbono, que se acumulan en las cavidades y lo hacen flotar. Pero en el Limay, la abundante vegetación de la costa como dentro del cauce dificultan esta posibilidad. La intensa corriente arrastró el cuerpo y como lo puede haber lanzado hacia la orilla, también hay remolinos que lo hunden a una profundidad cercana a los 8 metros y ramas sumergidas que lo pueden tener retenido.

Conscientes de que las chances son escasas, a pesar del incansable trabajo de las fuerzas de seguridad y los equipos de rescate, la familia comienza a afrontar la desgarradora posibilidad de que la pequeña Jésica no sea encontrada con vida. La angustia y la tristeza se apoderan de todos los que siguen esperando un milagro que, lamentablemente, parece cada vez más lejano.