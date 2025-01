"Si vos te vas, me voy con vos", le dijo Jesica a su hermano cuando saltó al río

En medio del operativo para encontrar a Jesica Antelo Terraza, la nena de 10 años que se tiró al río Limay para intentar salvar a su hermano, habló su papá, Miguel, y contó detalles sobre lo que dijo su hijo ni bien ocurrió el trágico hecho. El crudo relato dejó entrever el amor que vincula a la niña y a su hermano. "Si vos te vas, yo me voy con vos", le había dijo antes de lanzarse en un profundo sector del cauce, del cual no logró salir. Esperando en un gazebo que implementó Prefectura y Bomberos para resguardarse del sol, sus familiares no quitan los ojos del agua, deseando un milagro.

Cuando ocurrió todo, Miguel estaba en su trabajo, en la capital neuquina. Le contaron por teléfono cerca de las 21:30. "Salí de inmediato y me vine en taxi acá, pensé que ya la habrían encontrado, pero hasta ahorita no la encuentran. Anoche nos fuimos como a la 1 de la mañana de aquí, pero no hay rastro de nada, ni noticias", dijo visiblemente afectado.

uD83DuDCACEL TESTIMONIO DEL PAPÁ DE JESICA, LA NIÑA DESAPARECIDA TRAS TIRARSE AL RÍO LIMAY



uD83DuDD34El hombre brindó información sobre lo que dijo su hijo ni bien ocurrió el hecho. El relato dejó entrever el amor que vincula a la nena y a su hermano.



uD83DuDD17 Los detalles ?? https://t.co/tAjFJyF9xJ pic.twitter.com/FVUGIC1XJL — mejorinformado.com (@mejorinformado) January 8, 2025

El padre contó que "fue una casualidad" que Jesica y Miguel estén solos a la vera del río. "Mi hijo le pidió permiso a la mamá para traer al perro a pasear y para que se bañe, la nena lo siguió y vinieron aquí, se largaron al agua y sucedió la tragedia", explicó, y agregó que "ellos solían venir, pero no solos, siempre acompañados de mayores, y sus hermanos no los dejaban nunca solos, ayer fue una casualidad y pasó esta desgracia", aclaró.

Miguel, el padre de Jesica, contó lo que le dijo su hijo, a quien intentó salvar la nena.

Cuando Miguel se reencontró con su hijo menor, a quien Jesica se había tirado en un intento de salvarlo, lo que le dijo fue estremecedor. "Cuando la corriente se llevaba a su hermano, ella se quería tirar, y él le decía que iba a poder salir solo, pero ella le dijo `si vos te vas, yo me voy con vos`, y saltó, ese es el relato de mi hijo", expresó.

Los operativos de rescate

Sumaron más recursos para las tareas de búsqueda y rescate.

Tal como estaba previsto, se sumaron más recursos a la labor de rescate. Prefectura Naval y Bomberos de Cinco Saltos se incorporaron con embarcaciones y buzos tácticos, con la esperanza de encontrar a la pequeña, cuyo rastro se perdió cuando fue arrastrada por la corriente.

Se conoció que la zona donde desapareció puede tener hasta 8 metros de profundidad y una gran cantidad de vegetación subacuática. Por pedido del fiscal de Feria de Cipolletti, Gabriel Llamas, esta mañana el operativo de búsqueda se retomó con la presencia de más embarcaciones y buzos tácticos.

A un costado del puente Lembeye, en casi el único lugar con sombra, se armó un gazebo que funciona como base para el equipo de trabajo.