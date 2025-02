Robo piraña: cuatro jóvenes robaron indumentaria importada en pleno centro de Cipolletti

Cuatro delincuentes quedaron escrachados por las cámaras de seguridad al romper las rejas y la vidriera de un local comercial en pleno centro de Cipolletti. En un minuto, se llevaron indumentaria importada por un valor cercano a los 2 millones de pesos.

En la madrugada de este martes, el robo piraña quedó registrado en el sistema de video vigilancia de la tienda NT Importado de Irigoyen 165 Fue a las 4 de la mañana cuando se ve a los cuatro jóvenes llegar en moto e inmediatamente comenzaron a forcejear con las rejas, hasta que las arrancaron.

En cuestión de un minuto lograron llevarse indumentaria de alto valor, en mayor medida zapatillas importadas. Al mejor estilo de los motochorros, no se sacaron ni los cascos y luego de arrancar las rejas, rompieron la vidriera a patadas. Una vez dentro, se apoderaron rápidamente de todo lo que pudieron.

"Más o menos, más de 2 millones de pesos calculo el valor de lo que me llevaron", expresó el dueño del comercio.

"Más o menos, más de 2 millones de pesos calculo el valor de lo que me llevaron", expresó Emanuel, el dueño del comercio, visiblemente indignado por el robo. "Me rompieron un gran candado y el vidrio de ingreso. Se ve que eran al menos unos cuatro pibes. Ya no sabes qué hacer para que no te roben. Tengo mucha bronca, esto no me puede pasar a mí ni a nadie", agregó con frustración.

En un minuto se llevaron gran cantidad de indumentaria importada, sobre todo zapatillas.

El joven comerciante, que también produce sus propias marcas, comentó que tras el robo fue alertado por la policía, quienes se comunicaron rápidamente para informarle lo sucedido.

Por el hecho interviene la Comisaría 4° y la Brigada de Investigaciones trabaja en búsqueda de datos para identificar a los delincuentes.