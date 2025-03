Impune y veloz robo de un paragolpes a metros de una comisaría en Cipolletti

El mundo del hampa no descansa y siempre sorprende. El impune y preciso robo del paragolpes de un costoso Volkswagen Vento estacionado en pleno corazón del barrio Don Bosco de Cipolletti, sorprendió a todos. Todo el accionar del delincuente quedó grabado en las cámaras de seguridad de un comercio, en el video se puede apreciar la velocidad con la que el hombre saca la pieza intacta.

El hecho se produjo durante la madrugada de hoy, en la calles Perú y Don Bosco, a apenas dos cuadras de la Comisaría 24°, donde el propietario había dejado estacionado el auto en la vía pública. En el video del comercio, se puede ver como pocos segundos después de las 3:09 de la madrugada, un hombre comienza a trabajar en la trompa del auto rojo. Sin demostar nervios y con la templanza de quien conoce muy bien la tarea que está desarrollando, el delincuente llevó adelante su labor sin temer por ser descubierto.

En apenas dos minutos, con movimientos certeros y ayudado por la herramienta necesaria para desatornillar las sujeciones, logró desprender la pieza y se la llevó, desvaneciéndose en la noche con una impunidad escalofriante. En el video queda claro que no fue un robo casual y que el delincuente iba preparado para ejecutar su plan.

https://x.com/mejorinformado/status/1899187670946914390

La indignación no tardó en propagarse entre los vecinos, quienes denuncian la creciente ola de robos en la zona. Francisco, la víctima de este inusual saqueo, recurrió a las redes sociales en busca de información: "Si alguien vio algo me puede avisar por favor. No sabemos quién es… si alguien tiene cámaras y vio pasar a alguien con un paragolpes, por favor que se comunique conmigo", expresó Francisco.

La pieza en cuestión tiene un costo en el mercado de cerca de 300 mil pesos, aunque puede valer un tanto más, si se tiene en cuenta que este tipo de modelo cuenta con sensores de estacionamiento que depende el modelo rondan el medio millón de pesos.