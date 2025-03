Joven denunció que fue violada en su primer día de trabajo

Una joven de 19 años denunció que fue drogada y violada por su jefe en su primer día de trabajo. El hombre era amigo de su hermana. El hecho ocurrió en un local de Zárate. La víctima, llamada Liz, relató lo sucedido en una entrevista con Telenoche.

“El 19 de febrero fui a una entrevista de trabajo a las ocho de la noche, acompañada de cuatro amigos. Él es un conocido de mi hermana. Ella había trabajado con él anteriormente y tenían una relación de amistad. Como yo estaba buscando trabajo, mi hermana se contacta con él y le pide trabajo para mí”, comenzó.

“Él le dijo que sí, que vaya a la entrevista. Fui, coordinamos y al otro día arranqué a trabajar. Me dijo que iba a haber una chica más trabajando conmigo. Cuando voy a las 8, no había nadie, estaba solamente él y yo. Entro, me explica lo que tenía que hacer y me pongo a trabajar”, siguió.

En diálogo con el periodista Rodrigo Alegre, detalló: “Estuve alrededor de 3, 4 horas trabajando, haciendo empanadas. Después él me convidó bebida que yo no vi cuando la preparó. Cuando tomo, me empiezo a sentir... estaba como en un modo automático. No podía manejarme. Yo siento que pierdo la conciencia”.

Luego, recalcó: “Cuando me despierto, él estaba arriba mío, completamente desnudo. Yo, toda desnuda pero con las zapatillas puestas, tirada en el piso con un acolchado azul, al lado de la cocina, en un depósito. Él sale de arriba mío cuando yo despierto y me da un rollo de servilletas y me meto en el baño”.

A su vez, agregó: “Cuando me meto al baño, me largo a llorar porque entendí que era lo que estaba pasando. Me calmé y dije: ´tengo que seguirle la corriente hasta llegar a mi casa´. Cuando salgo del baño, él me dice que me quede tranquila, que no iba a quedar embarazada porque él tenía la vasectomía hecha”.

“Me dice: ¿querés que te lleve a tu casa?”, contó, y estimó que para ese momento eran alrededor de las 12 de la noche: “Antes de salir del local, él me baña su perfume. Nos subimos al auto, él me iba tocando la pierna. Me iba diciendo que si yo quería progresar, no iba a contar nada”.

En ese momento, Fabián de la Cruz le dijo que le iba a alquilar un departamento en el centro de Zárate, que la quería llevar de vacaciones a Mar del Plata y que le iba a transferir $100.000. “Me dijo que desde que yo era chica le gustaba, desde los 15 años, porque estuvo en mi fiesta de 15?, recordó.

Al llegar a su casa, le contó el calvario a su mamá, quien la acompañó a la comisaría a hacer la denuncia. Días después, narró lo ocurrido en Facebook y recibió mensajes de otras víctimas que pasaron por situaciones similares. “Hay un montón de chicas más que contaron que pasaron lo mismo”, aseguró.