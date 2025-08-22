Preocupación en el Alto Valle por la desaparición de una adolescente de 14 años

Se activó el protocolo de búsqueda en el Alto Valle para dar con el paradero de Milagros Thiara Varela, una adolescente de 14 años de la que no se tiene noticias en las últimas horas. La medida fue tomada en coordinación con la Policía de Río Negro y organismos judiciales, en el contexto de los procedimientos establecidos para casos de desaparición de menores. La joven se habría ausentado de su entorno habitual en Allen, llevando consigo una mochila negra con ropa y un teléfono celular. La situación generó preocupación entre familiares, autoridades y vecinos, que se sumaron a la difusión de la búsqueda por redes sociales.

Según los datos difundidos por la fiscalía, Milagros mide 1,65 metros, tiene estatura baja, contextura robusta, cabello largo negro con flequillo, ojos marrones oscuros y tez trigueña. Lleva un piercing en la nariz y al momento de su desaparición vestía pantalón negro, buzo negro y zapatillas negras. La descripción fue elaborada con información aportada por su entorno familiar y validada por las autoridades intervinientes. La fiscalía solicitó que cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero se comunique de inmediato al 911, se dirija a la comisaría más cercana o contacte a los teléfonos habilitados por las unidades fiscales de Allen (299 570-5069) y Roca (0298 15 4231271).

De la búsqueda participó personal especializado, se realizaron patrullajes en zonas clave, se revisaron cámaras de seguridad y se hicieron entrevistas con personas cercanas a la joven. “Estamos trabajando con todos los recursos disponibles y apelamos a la colaboración ciudadana para dar con Milagros lo antes posible”, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal. También se solicitó que cualquier dato, por mínimo que parezca, sea comunicado a las autoridades, ya que puede resultar determinante en la búsqueda.

