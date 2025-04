Qué hacían en un hotel de Neuquén dos mujeres rusas vinculadas a la red de trata

El caso de la red de trata rusa vinculada al culto religioso de Ashram Shambala llegó a Neuquén. En una noticia de último momento, Mejor Informado pudo conocer de forma exclusiva, la forma en que dos chicas rusas pasaron los últimos días alojadas en un hostel del centro neuquino. Ahora, en medio de un importante operativo de la Policía Federal allanaron el lugar y confiscaron material clave para la causa que investiga al montenegrino Kostantin Rudnev.

En diálogo con este portal, personal del hostel (a quien resguardamos su identidad por motivos de seguridad) explicó que "llegaron hace tres días. No tenían el pasaporte sellado y nos llamó la atención así que dimos aviso a las autoridades".

La llegada de las mujeres rusas coincidió con la explosión mediática de este caso y su actitud dentro del alojamiento neuquino llamó aún más la atención de los investigadores.

"No salían de la habitación. Estaban todo el día encerradas y a todos lados llevaban un maletín tipo notebook. Incluso cuando iban al baño", explicaron desde el hostel. La sospecha empezó cuando identificaron que no se trataba de turistas. Es que, además de no hablar español, las mujeres no tenían ningún tipo de interés en recorrer la ciudad.

Como parte del operativo, encontraron dispositivos móviles, computadoras, pelucas y ropa interior vinculada al caso de la red de trata rusa en Bariloche. Al momento de entrar al lugar no estaban maltratadas físicamente, pero lo que sí llamó la atención del personal del hostel fue la forma voraz con el que estas consumían el desayuno que ofrece el alojamiento como parte de sus servicios.

Tampoco tenían equipaje más que lo puesto, hecho que acrecentó las sospechas sobre la posible vinculación de estas mujeres a la red de trata.

Todavía no se sabe si son personas que forman parte de la organización, o bien si se trata de víctimas. Lo que si se puede asegurar es que estaban con intenciones de escapar y buscaban pasar desapercibidas para avanzar en el escape del país.

Las mujeres quedaron detenidas por las Fuerzas de Seguridad Nacional y en las próximas horas las interrogará la Justicia por medio de un traductor ruso, en busca de información que pueda dar un giro en la causa.