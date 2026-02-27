En Nylon, Suiza, se realizó el sorteo oficial por parte de la UEFA, de los cruces de octavos de final de la Champions League, competencia que tiene a los 16 mejores del viejo continente.

El cuadro dejó determinado un sector mucho más cargado que el otro, equipos como el Real Madrid, Bayern Múnich, Liverpool, Chelsea y el City, se verán las caras previas a una final.

Por un lado, el duelo destacado estará entre el Real Madrid ante el Manchester City. El elenco español llega de lograr el boleto en el playoff superando al Benfica. El ganador de dicho choque, tendrá en frente al vencedor de la llave entre Atalanta ante el Bayern Múnich.

Cuadro confirmado para los cruces de 8vos de final

Por el mismo lado del cuadro viene el campeón defensor: el PSG, los franceses tendrá una dure serie ante el Chelsea den Enzo Fernández. El rival saldrá del cruce entre el Galatasaray de Turquía vs Liverpool.

Por el otro lado del cuadro, figuran equipos con “menos peso”. En principio, el Barcelona tendrá en frente al Newcastle, y en el caso de pasar, se medirá ante el vencedor del juego entre el Atlético Madrid vs Tottenham.

Real Madrid vs City, el duelo destacado de octavos

La sorpresa de esta edición: Bodo Glimt de Noruega jugará ante el Sporting CP de Portugal; el ganador tendrá en cuartos de final como rival al Arsenal o Leverkusen.

Los cruces de octavos iniciarán el martes 10 y el miércoles 11 de marzo, mientras que la vuelta, se celebrará el martes 17 y el miércoles 18 de ese mismo mes. La gran final está marcada para el sábado 30 de mayo, en el Puskás Arena de Budapest (Hungría).

Cruces: