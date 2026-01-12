Boca Unidos de Corrientes confirmó la conformación de su nuevo cuerpo técnico y área deportiva, con Lucas Batistuta como entrenador principal del plantel profesional de cara a su participación en el Torneo Federal A de esta temporada. El anuncio fue realizado por Iván Gold, integrante de la nueva comisión de apoyo al club, uno de los empresarios que integra el Proyecto Boca Unidos 2026.

Según detalló el dirigente, el director deportivo y manager será José Chamot, mientras que Alberto Boggio, quién fue ayudante de campo de Christian Lovrincevich en Cipolletti en el certamen del año 2023, ocupará el rol de coordinador general de las divisiones inferiores. El cuerpo técnico se completa con José Villarruel como ayudante de campo y Hugo Díaz como preparador físico.

Sobre Lucas Batistuta resaltó que tiene 28 años, mientras que Hugo Díaz tiene experiencia en trabajo con otros entrenadores, mientras que Villarruel cuenta con experiencia internacional. Gold confirmó que la idea fue desde un principio “traer” a Batistuta: “Sí o sí queríamos contar con él”, dijo y resaltó la labor de Gabriel Omar, padre del nuevo entrenador, quien “nos ayudó muchísimo a que esta idea se concrete”.

En cuanto a los objetivos del Proyecto, adelantó que “queremos armar un plantel competitivo, que esté a la altura y que no pasemos los sobresaltos de los últimos años”. En cuanto al Estado, adelantó que “vamos a ponernos en campaña para dejarlo lo más lindo posible”, con la idea de sumar un albergue para las divisiones inferiores.

El hijo de "Bati", viene de salir campeón en Roamng de la lifa santafesina de Reconquista

Adelantó que se espera que esta semana lleguen los entrenadores porque “Lucas ya quería venir, pero tuvimos que decirle que espere unos días”. Más allá del apellido del entrenador, dijo “es gente joven, cómo juegan sus equipos, presión arriba y creímos que era el ideal para el proyecto”.

Respecto de la incorporación de jugadores, aclaró que la situación legal “es una de las cosas que el club se comprometió a solucionar para que no tengamos obstáculos”. “Lo que nosotros queremos es hacerle bien al club”, dijo, además de exponer que tienen intenciones de conformar un equipo con pocas incorporaciones para “mantener la base del plantel”.