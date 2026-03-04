La temporada 2026 de la Fórmula 1 está a punto de comenzar y la expectativa ya se siente en el ambiente. El próximo fin de semana, Melbourne, Australia, será el escenario del Gran Premio inaugural, donde 11 escuderías y 22 pilotos competirán por la gloria en un calendario que incluye 24 carreras y que finalizará en diciembre en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Las novedades del calendario incluyen la presencia de seis carreras sprint, que se disputarán en China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur. Además, el certamen tendrá un receso durante el verano europeo, entre el 27 de julio y el 20 de agosto. Un cambio importante es la salida del Gran Premio de Emilia-Romaña, que fue reemplazado por el Gran Premio de España, que se disputará en Madrid. Todos los horarios de las competencias están adaptados al huso horario de Argentina.

Un calendario que promete emoción y tecnología de punta

La temporada 2026 también marca un antes y un después en términos técnicos. El reglamento introduce motores con un 50% de potencia eléctrica, más que el 20% que se utilizaba en años anteriores, y combustibles 100% sostenibles. Las unidades de potencia se simplificaron y abarataron, lo que permitió la llegada de nuevos fabricantes como Audi y Ford. Los autos son más livianos, de menor tamaño, y cuentan con aerodinámica activa para facilitar los sobrepasos y minimizar el aire sucio detrás de los monoplazas.

Estas modificaciones llevaron a cambios en los proveedores de motores de varias escuderías. Alpine dejó de usar motores Renault para pasar a Mercedes, que también abastece a McLaren, Williams y al equipo Mercedes, con pilotos como George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Aston Martin firmó un acuerdo con Honda tras finalizar su relación con Mercedes.

Fechas y horarios de la Fórmula 1 2026: calendario completo confirmado

Por su parte, Red Bull se fusionó con Ford y por primera vez contará con un motor propio. El equipo Sauber cambió su nombre a Audi F1 Team y utiliza motores de Audi. Cadillac, en tanto, acordó con Ferrari para utilizar sus unidades de potencia, al igual que Haas y el propio equipo Ferrari.

Las carreras de esta temporada se podrán seguir en vivo a través de Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium, garantizando la cobertura completa para los fanáticos de la máxima categoría del automovilismo.