La ciudad jujeña de Abra Pampa está conmocionada tras el asesinato de Alejandro Tolaba, un joven de 20 años que formaba parte del Ejército Argentino. El ataque ocurrió en la madrugada del lunes cuando salía de un boliche local.

En el mismo incidente, el hermano de Alejandro, Nahuel Tolaba, de 17 años, también fue apuñalado y sufrió heridas graves. Fue trasladado de urgencia a San Salvador de Jujuy, donde permanece internado en estado estable pero emocionalmente afectado.

El ataque fue por la espalda a la salida de un boliche

La madre de las víctimas relató que ambos hermanos asistieron con sus primos al Carnaval de Flores en el predio de la Feria El Huancar, y que al salir del boliche fueron sorprendidos por un grupo que los atacó por la espalda. “No se imaginaban lo que les iba a pasar. De repente los agarraron y me lo dejaron tirado como un perro”, expresó con dolor.

La mujer descartó que el motivo haya sido un robo, ya que no les sustrajeron pertenencias. “Solo quisieron hacer daño. Si hubieran querido robarle, le hubieran sacado el celular o la billetera”, afirmó con énfasis.

Sobre Alejandro, destacó que era un joven inocente que no se involucraba en problemas: “Era un chico inocente que no le gustaba provocar nada”.

Respecto a Nahuel, la madre comentó que aunque las heridas fueron graves, su hijo está fuera de peligro pero muy afectado emocionalmente: “No acepta lo que pasó con su hermanito, está muy triste y me suplica que no lo deje”.

En las últimas horas, la investigación tuvo un avance importante con la detención de Ricardo Robinson Dionisio, de 30 años, en Villazón, Bolivia. Está imputado por “Homicidio Simple y Tentativa de Homicidio” y fue trasladado a Argentina para quedar a disposición del fiscal Alberto Mendivil.

La madre de Alejandro exigió justicia con contundencia: “Pido que se haga justicia y que se pudra en la cárcel, porque a mi hijo nadie me lo va a devolver”.