Isabel Navarrete, vecina de uno de los asesinos del periodista Juan Caliani, denunció un continuo hostigamiento y agresiones por parte de la familia del joven acusado del crimen. Las amenazas, que incluyen insultos y agresiones físicas, se volvieron parte de su rutina diaria, generando un clima de tensión y temor en su hogar.

Según relató Isabel, los ataques de los últimos días fueron realmente graves. “Hace dos días, M. su padre y otra persona se subieron al techo de mi casa. Ellos dijeron que estaban arreglándolo, pero yo les pedí que se bajaran porque no estaba permitido. Salieron rápidamente después de que les tomé algunas fotos", contó la vecina.

Sin embargo, los ataques no terminaron ahí. El martes por la noche, cuando Isabel regresaba de su trabajo, encontró a varias personas jugando a la pelota cerca de su propiedad. Al poco tiempo, una vecina la llamó para informarle que las mismas personas estaban arrojando piedras a su casa e insultándola. Según Isabel, los agresores no se detuvieron allí, y comenzaron a golpear el portón de su propiedad con pelotazos. “Me decían que hasta que no me sacaran muerta de ahí, no iban a parar”, relató angustiada.

Gestos obscenos y agresiones físicas

Los ataques no solo se limitan a los daños materiales. Isabel aseguró que M., uno de los asesinos de Caliani, realizó gestos obscenos hacia ella. "M. se agarraba de los genitales y me hacía gestos obscenos, mientras su madre me insultaba", relató la vecina en una entrevista con La Mañana es de la Primera en AM550.

Además, Isabel denunció que, a pesar de haber llamado a la Policía, no se tomaron medidas efectivas. "Los policías no hicieron nada, me dijeron que los chicos no estaban haciendo nada grave y que los dejara disfrutar", afirmó con indignación.

Amenazas contra su familia

Las amenazas hacia Isabel van más allá de un simple acoso. En varias ocasiones, los agresores amenazaron con hacerle daño a su familia. "Me dijeron que podían matar a mi nieto o que podrían tener un accidente", expresó Isabel, quien se mostró preocupada por la seguridad de sus hijos y nietos. "Yo no tengo miedo por mí, pero sí por ellos", añadió.

El caso de Juan Caliani: juicio y penas pendientes

El asesinato de Juan Caliani, ocurrido en mayo de 2024, sigue siendo un tema central en la comunidad. Los dos adolescentes implicados, quienes aceptaron su participación en el crimen a través de un juicio abreviado, enfrentan ahora la determinación de las penas que deberán cumplir. Los jóvenes, que ingresaron al domicilio del periodista con la intención de robar, terminaron causándole la muerte en lo que se considera un homicidio en ocasión de robo.

El juicio de cesura, que comenzó el 26 de noviembre y finalizó el 12 de diciembre, se encuentra en la etapa de determinación de las penas. Durante la audiencia, los acusados admitieron su participación en el crimen, pero ahora se encuentran a la espera de la decisión judicial sobre el tiempo de reclusión. El juez Dardo Bordón será el encargado de definir las penas, con un plazo máximo para hacerlo hasta el 19 de diciembre de 2025.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó penas de 6 y 9 años de prisión para los jóvenes; mientras que el abogado querellante, Federico Egea, en representación de la familia de Caliani, pidió penas de 9 y 12 años, diferenciando los roles de cada uno de los involucrados.