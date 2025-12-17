Con el aumento de temperatura, la demanda de electricidad en los hogares rionegrinos se incrementa hasta un 30%. La empresa distribuidora EDERSA recomienda hábitos de uso responsable y la elección de artefactos eficientes para reducir el impacto económico y ambiental. Según datos oficiales, entre el 85% y el 90% de los hogares argentinos cuenta con algún equipo para refrigerar ambientes, y casi la mitad posee aire acondicion

Sebastián Busader, jefe del Área de Comunicación de EDERSA, explicó que “usar de manera consciente y eficiente los aparatos eléctricos contribuye al bienestar particular y general”. En ese sentido, recomendó optar por electrodomésticos con etiquetas de eficiencia Clase A o B, que reducen considerablemente el gasto energético. Aunque la inversión inicial pueda ser mayor, la diferencia se amortiza rápidamente con el descenso del consumo.

Hábitos de uso eficiente

La empresa aconsejó mantener rutinas de mantenimiento regular de los equipos para evitar sobrecargas y pérdidas, y regular la temperatura de los aires acondicionados entre 24° y 26°. Cada grado menos implica un incremento de entre el 8% y el 10% en el consumo del aparato.

Busader también destacó la diferencia entre ventiladores y aires acondicionados: mientras los primeros consumen entre 32 y 35 kw/h en un bimestre, un aire de 3500 frigorías puede demandar entre 540 y 600 kw/h. En términos económicos, el ahorro puede alcanzar entre 70.000 y 80.000 pesos por factura.

Entre las prácticas recomendadas figuran aprovechar la luz natural para reducir la iluminación artificial, adaptar actividades a horarios diurnos y combatir el “consumo invisible” de artefactos enchufados que no se utilizan, como cargadores y televisores.