La Policía irrumpió en un centro de terapias alternativas de Cinco Saltos y secuestró un rifle de aire comprimido con mira telescópica, municiones y ropa vinculada a la causa por amenazas calificadas.

El martes por la tarde, la Policía de Río Negro dio un golpe certero en una causa por amenazas calificadas al concretar un allanamiento con resultados positivos en Cinco Saltos, donde se secuestró un arma tipo rifle con mira telescópica, balines y prendas de vestir clave para la investigación, en el marco de un hecho que generó fuerte preocupación por el uso de un arma con alto poder intimidante.

El procedimiento fue realizado cerca de las 19 por personal de la Comisaría 7° que actuó bajo orden judicial en una vivienda identificada como “Nosso Lar – Terapias para el bienestar”, ubicada a unos 400 metros del kilómetro 16 de la Ruta Nacional 151.

Allí, los efectivos avanzaron con precisión quirúrgica, conscientes de que se trataba de una causa sensible, vinculada a amenazas que habrían sido realizadas utilizando un arma de características similares a las de fuego.

Como resultado del operativo, y con intervención del Gabinete Criminalístico, la Policía procedió al secuestro de un rifle de aire comprimido calibre 4,5 milímetros, de color negro, con mira telescópica, de más de un metro de largo. Además, se incautaron cuatro frascos con balines de plomo, lo que refuerza la hipótesis de una amenaza concreta y con capacidad de ejecución.

Pero eso no fue todo. Durante la diligencia también se secuestraron dos prendas de vestir que ahora forman parte del material probatorio y podrían ser determinantes para identificar al autor de las amenazas o reconstruir la secuencia del hecho denunciado.