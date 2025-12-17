¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 17 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Ingreso inesperado

Racing cerró una venta clave: Inter de Porto Alegre compró el pase de Carbonero

El club brasileño ejecutó la opción de compra por el colombiano, que estaba a préstamo, y la Academia recibirá cerca de 4 millones de dólares.

Por Marcelo Figueroa
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 10:46
Carbonero logró continuidad y protagonismo en Inter de Porto Alegre, rendimiento que terminó de convencer al club brasileño para comprar su pase.

Racing encontró en Brasil una noticia que cambia el pulso del mercado. Inter de Porto Alegre decidió hacer uso de la opción de compra por Johan Carbonero y le dará a la Academia un ingreso cercano a los 4 millones de dólares, un oxígeno clave para planificar lo que viene.

El extremo colombiano, que había salido a préstamo tras quedar relegado en la consideración de Gustavo Costas, logró en el fútbol brasileño la continuidad que en Avellaneda nunca pudo sostener. Con la camiseta del Inter disputó 38 partidos, convirtió ocho goles, aportó dos asistencias y se ganó un lugar dentro del equipo, rendimiento que terminó de inclinar la balanza para la compra definitiva de su pase.

En Racing, su historia fue distinta. Llegó con expectativas altas, mostró destellos de desequilibrio y velocidad, pero las lesiones, los altibajos futbolísticos y los cambios de entrenadores atentaron contra su consolidación. En total jugó 65 encuentros oficiales, con ocho goles y siete asistencias, números que nunca terminaron de reflejar el potencial que había generado su arribo.

La operación le permite ahora a la Academia ordenar cuentas y pensar con mayor margen el próximo mercado de pases, en un contexto donde cada ingreso cuenta. Carbonero, en tanto, continuará su carrera en Brasil, donde encontró regularidad y un escenario más favorable para relanzar su trayectoria. Una salida que, esta vez, dejó conformes a todas las partes.

 
