Los controladores aéreos anunciaron una medida de fuerza que se prolongará hasta finales de diciembre, lo que ya genera impacta de manera significativa en la operación de vuelos tanto nacionales como internacionales. Esta protesta laboral ha generado una ola de cancelaciones y retrasos en distintos aeropuertos del país. Vuelos nacionales e internacionales se ven afectados en el país, lo que genera especial preocupación por el movimiento turístico y familiar propio de las fiestas de fin de año y el inicio de la temporada de verano. En el aeropuerto de Neuquén ya hay un vuelo cuya demora implica toda la jornada y afectó a más de 20 pasajeros, muchos de los que son trabajadores rurales que regresan a sus hogares para compartir los festejos.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) anunció un cronograma de medidas de fuerza en reclamo por la falta de respuestas de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que comenzará el miércoles 17 de diciembre, entre las 8 y las 11, con afectación en los despegues de vuelos de cabotaje en todos los aeropuertos del país, y continuará el jueves 18, de 16 a 19, y el martes 23, de 19 a 23 horas, con el mismo impacto sobre la aviación nacional.

Según informó el Móvil de la AM550, de la mano del periodista Juan Andrés, al menos unos 20 pasajeros se encontraban en la terminal aeroportuaria de la capital neuquina a la espera de novedades de la partida. El vuelo afectado es de la empresa JetSmart, que debía salir a las 7:30 con destino a Salta.

"Fue una sorpresa encontrarme con esto. Estoy en Neuquén por motivos de trabajo y estaba a punto de volver a ver a mi familia en Salta", explicó uno de los afectados.

Con el objetivo de minimizar los efectos de la medida, las autoridades de Aerolíneas Argentinas adelantaron algunos vuelos en la primera mañana, por lo que llegaron antes de los horarios estipulados y despegaron antes de lo previsto.

Aunque los detalles específicos sobre los vuelos afectados aún no se han difundido oficialmente, se espera que la huelga afecte principalmente a las rutas más transitadas, complicando la movilidad aérea durante las próximas semanas. La cartelera del aeropuerto local indicó varias demoras.

Los paros serán hasta fin de año

La decisión de prolongar el paro hasta fin de año responde a reclamos pendientes en materia laboral y condiciones de trabajo, que los controladores buscan resolver mediante esta medida de presión.

Las autoridades aeronáuticas y las empresas aéreas están trabajando en alternativas para minimizar el impacto sobre los pasajeros, aunque se recomienda a los viajeros consultar con anticipación el estado de sus vuelos y considerar posibles reprogramaciones.

Este conflicto refleja la tensión creciente en el sector aéreo, en un momento clave para la actividad turística y comercial, y pone en alerta a los usuarios que dependen del transporte aéreo para sus desplazamientos.