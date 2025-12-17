El gobernador de Chubut, Ignacio Torres anunció en las últimas horas cambios en la conducción del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) de la Provincia, organismo clave para el sistema previsional de la región.

En ese sentido confirmó que Martín Sterner quedará al frente del organismo y sucederá a Pablo Macadam, quien estuvo seis meses en el cargo.

Con respecto a Sterner, se desempeñaba antes de esta designación como gerente general, con lo cual conoce el funcionamiento del organismo previsional.

Torres fue enfático al sostener que “los reemplazos se dan para seguir avanzando firmemente en tener un Estado más ágil y dinámico”. Subrayó en ese sentido la necesidad de contar con equipos de conducción que acompañen el proceso de transformación que impulsa su gestión desde el inicio del mandato.



Desde el Gobierno provincial destacaron que el ISSyS cumple un rol central en áreas sensibles de la gestión pública: esto es la seguridad social y la salud financiera del sistema previsional.