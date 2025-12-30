Un violento choque entre dos vehículos particulares dejó tres personas heridas la noche del lunes en la ciudad de Plottier. La magnitud del impacto fue tal que una de las conductoras quedó atrapada dentro del auto y tuvo que ser rescatada por bomberos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 22:15, en la intersección de Racedo y General Molina Campos, una esquina conocida por el flujo constante de tránsito, incluso en horario nocturno.

Impacto, heridos y rescate de urgencia

Tras el aviso al sistema de emergencias, llegaron al lugar dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Plottier, correspondientes a los móviles 19 y 15. Al evaluar la escena, constataron que una mujer no podía salir del vehículo debido a las deformaciones provocadas por el choque.

Ante esta situación, los bomberos debieron utilizar herramientas hidráulicas para liberar a la conductora, en una maniobra delicada que demandó varios minutos de trabajo.

Tres personas trasladadas al hospital

Las tres personas involucradas presentaban politraumatismos de distinta consideración. Todas fueron asistidas en el lugar y luego trasladadas en ambulancias del Hospital de Plottier para recibir atención médica.

El despliegue sanitario incluyó dos unidades de emergencia, que trabajaron en simultáneo mientras se desarrollaban las tareas de rescate.

Tránsito cortado y actuación policial

Personal de la Comisaría Séptima intervino en el operativo, realizó las actuaciones correspondientes y dispuso un ordenamiento del tránsito para permitir el trabajo de bomberos y personal de salud.

La circulación en la zona estuvo parcialmente interrumpida durante el procedimiento, lo que volvió a exponer el riesgo que representan los siniestros viales en sectores urbanos con alta circulación.

Otra noche marcada por la imprudencia

El choque vuelve a poner en foco la preocupación por la violencia vial y las consecuencias que deja la imprudencia al volante. Un impacto, una esquina y tres personas heridas bastaron para transformar una noche común en una escena de tensión, rescate y hospital.

Un hecho más que se suma a una lista que no deja de crecer y que genera enojo, indignación y repudio entre vecinos que conviven a diario con accidentes evitables.