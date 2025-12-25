Un accidente de tránsito se registró en Nochebuena, alrededor de las 00:30 del 25 de diciembre, en la rotonda de ingreso al centro de la ciudad de Plottier, en la provincia de Neuquén. El siniestro tuvo como protagonista a una motocicleta de alta cilindrada.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto resultó herido y debió ser trasladado en ambulancia a un centro de salud para recibir atención médica. Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre su estado de salud.

Intervención policial y pericias en el lugar

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de emergencias, quienes realizaron las primeras actuaciones y aseguraron la zona para permitir el traslado del herido.

Investigación en curso

Las autoridades avanzaron con las pericias accidentológicas para determinar las circunstancias del hecho. Según trascendió, no hubo participación de otro vehículo, aunque esta hipótesis aún no fue confirmada de manera oficial.

A la espera de un parte oficial

La investigación continúa y se aguarda un parte oficial que brinde mayores precisiones sobre la mecánica del siniestro y la evolución del motociclista lesionado.